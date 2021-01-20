Вскоре Незалежная может объявить дефолт

Ситуация на Украине далека от стабильной. Страна уже набрала кучу займов и нуждается в дополнительных средствах. Причем, как за это все расплачиваться – не ясно. Такое мнение высказал экс-министр экономики государства Виктор Суслов.



Некогда высокопоставленный эксперт указал на то, что бюджет страны на текущий год утвержден с ощутимым дефицитом – целых 5,5% ВВП. По международным стандартам нормой является показатель до 3%.

Такое плачевное положение финансового состояния Незалежной свидетельствует о том, что несмотря на экономический кризис, у страны не получается сократить расходы, отмечает издание "Главред".

А это значит, что госдолг Украины будет продолжать расти. Уже сейчас на оплату долгов уходит каждая третья гривна госбюджета. Таким образом, Незалежная фактически оказалась на грани дефолта, резюмировал Суслов.

При этом Киев не жалеет деньги на масштабные проекты. Так, недавно стало известно, что Украина выделит средства на строительства моста через Днестр в Молдавию.