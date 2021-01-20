Захлебнется в долгах: экономике Украины предрекли крах

Захлебнется в долгах: экономике Украины предрекли крах
Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Вскоре Незалежная может объявить дефолт

Ситуация на Украине далека от стабильной. Страна уже набрала кучу займов и нуждается в дополнительных средствах. Причем, как за это все расплачиваться – не ясно. Такое мнение высказал экс-министр экономики государства Виктор Суслов.

Некогда высокопоставленный эксперт указал на то, что бюджет страны на текущий год утвержден с ощутимым дефицитом – целых 5,5% ВВП. По международным стандартам нормой является показатель до 3%.

Такое плачевное положение финансового состояния Незалежной свидетельствует о том, что несмотря на экономический кризис, у страны не получается сократить расходы, отмечает издание "Главред".

А это значит, что госдолг Украины будет продолжать расти. Уже сейчас на оплату долгов уходит каждая третья гривна госбюджета. Таким образом, Незалежная фактически оказалась на грани дефолта, резюмировал Суслов.

При этом Киев не жалеет деньги на масштабные проекты. Так, недавно стало известно, что Украина выделит средства на строительства моста через Днестр в Молдавию.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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необходимо дыхание куклы бандеры и покрышек! И полный отказ от возврата ЕС денег!
Гость
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Гость
Ну наконец то. И прекратится рыдание россии по Украине, перестанут писать про Украину и пытаться вернуть ее в царство московии. Северная Корея ваш друг, пуин брат Ына навеки,
про кого ж теперь кацапьё будет 24 часа говорить то ?
у них ведь главное "чтоб никак в 90-<цензура> и никак у хохлов"
а сами давно в гомне сидят.
Гость
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Пидараъам давно конец, их правнуки уже всем должны и территория им не принадлежит. Просерили все тупые свиньи в кастрюлях, скачите дальше.
Гость
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Ну наконец то. И прекратится рыдание россии по Украине, перестанут писать про Украину и пытаться вернуть ее в царство московии. Северная Корея ваш друг, пуин брат Ына навеки,
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