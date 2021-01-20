Цена валюты может обрушиться

Эксперты бдительно следят за кадровой политикой нового президента США Джо Байдена. Так, по мнению аналитиков, приход бывшей руководительницы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен на пост главы Минфина предвещает серьезное падение курса доллара.



Высокопоставленная госслужащая выступает за переориентацию на вливание ликвидности в экономическую сферу развития США. Как отметили эксперты издания Bloomberg, инвесторы интерпретируют такие заявления как сигнал о том, что в долгосрочной перспективе доллар будет терять свою ценность.

Также американка считает, что в период мировой эпидемии власти США должны сделать дополнительные вливания денежных средств в экономику. При этом Йеллен выступает за рыночный курс американской валюты, отмечает телеканал "360".

Позиция главной кандидатки на высокий пост в Минфине воспринимается экспертами как предзнаменование обрушения доллара.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что курс рубля после инаугурации Байдена может резко измениться.