"Северный поток-2" достроят и заморозят - экономист

"Северный поток-2" достроят и заморозят - экономист
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Российский "Газпром" не будет испытывать проблем даже при остановке проекта, так как Европа оплатит топливо из любой трубы

Газопровод "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкционную политику Вашингтона, однако его запуск будет отложен именно из-за рестрикций. Такой прогноз дал украинский экономист и политолог Александр Дудчак.

Он назвал нехорошим сигналом тот факт, что накануне власти США наложили ограничения на участвующего в строительстве газопровода трубоукладчик "Фортуну" и ее владельца. Кроме того, вчера сообщила о выходе из "СП-2" первая немецкая компания Bilfinger SE. Также не добавил оптимизма и российский монополист "Газпром", отметивший в своем ежегодном меморандуме для инвесторов о возможной приостановке реализации или полной отмены проекта в случае резкой смены политической ситуации.

Политолог предложил внимательно наблюдать, как будут осуществлять разные угрозы, которые обещают американцы в адрес газопровода.

"В любом случае, труба будет проложена, проект будет завершен невзирая на санкции", – сказал эксперт в комментарии "Общественной службе новостей".

По его мнению, если европейцы прогнутся под давлением Штатов, это будет означать отсутствие у стран Старого света суверенитета. В результате пострадает экономика и бизнес государств континента, поскольку российский трубопроводный газ намного дешевле американского СПГ.

"Сейчас из-за всей этой активности не так критично завершение "Северного потока-2". Россия может подождать, так как есть транзит газа через Украину", – отметил Дудчак.

Он не видит особой проблемы для "Газпрома" в сложившейся ситуации – Европе все равно придется платить за топливо, как бы она его не получала.

То, что Вашингтон планирует продолжать свою фанатичную борьбу против российской трубы уже при новой администрации, стало понятно из вчерашней речи претендента на должность госсекретаря Энтони Блинкена на слушаниях в комитете сената. Он заявил, что Штаты надеются убедить Европу, в том числе и Германию, прекратить поддержку "Северного потока-2". Если те не согласятся, американцы попробуют задействовать другие рычаги, ранее не использовавшиеся.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость
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Не глупый хохол что ли? Фантастика!
Гость
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Весь сыр-бор вокруг СП-2 был сделан только с одной целью: лишить Украину транспортировке газа. Если бы не так, то Газпром увеличил бы подачу газа через украинскую ГТС и мог бы понизить цену для Европы, если они так волнуются из-за цены.
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