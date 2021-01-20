В России подорожали хлеб, рыба и водка

В России подорожали хлеб, рыба и водка
Фото: Klaus Wagenhäuser/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Среди непродовольственных товаров возросла цена на спички и мыло

В России за период с 12 по 18 января выросли цены на некоторые продовольственные товары. Так, на 0,5% подорожали мясо кур и замороженная рыба. Это следует из отчета Росстата, опубликованного сегодня.

Отмечается, что на 0,3% увеличилась стоимость ржаного хлеба, макарон, риса, черного чая и водки; на 0,2% - говядины, свинины, мясных консервов, творога, маргарина; на 0,1% – баранины, полукопченых и варено-копченых колбас, сливочного масла, молока, печенья.

Больше денег придется отдать на 1,2% за овощи. В том числе за помидоры (+3,5%), картофель (+2,1%), морковь (1,9%) и лук репчатый (+0,8%).

Подсолнечное масло в целом по стране подорожало на 0,1%.

Одновременно в обозначенный период на 0,5% подешевел сахар-песок, на 0,2% стали меньше стоить гречневая крупа и пшено, на 0,7% – куриные яйца.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости цены возросли на спички (+0,7%), сухие корма для животных (+0,3%) и мыло (+0,1%).

Стали дороже стоить отечественные легковые автомобили (+2,3%), телевизоры (+1,3%) и сигареты российского производства (+0,4%).

В начале января мы писали о том, что цена на ряд товаров в России в нынешнем году непременно должна возрасти по объективным причинам. Например, будет подорожание алкоголя из-за того, что акцизы на спиртное увеличатся. По прогнозам, цена на водку поднимется на 5,7%.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Garry
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Давно уже по фиг ваш дорожающий алкоголь. Сами <цензура> сами пьем сами сахар достаем и самое главное не травимся паленкой.
Гость
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