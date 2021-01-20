Германия озвучила позицию по "Северному потоку - 2" после новых санкций США

В Берлине подчеркнули, что строительство газопровода является экономическим проектом

Новые американские санкции против "Северного потока – 2" не повлияли на позицию Германии относительно строительства газопровода. Об этом сообщила официальный представитель правительства Мартина Фиц.

"Мы уже много раз озвучивали ее – это экономический проект",

приводит ее слова "Интерфакс".

Фиц отметила, что власти Германии приняли к сведению последние события, но решение о завершении строительства проекта остается прежним, передает телеканал "360".

Напомним, накануне стало известно, что США вводит новые санкции против судна "Фортуна", которое занимается достройкой газопровода.

Карина СИРАЗОВА

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