Германия озвучила позицию по "Северному потоку - 2" после новых санкций США

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Новые американские санкции против "Северного потока – 2" не повлияли на позицию Германии относительно строительства газопровода. Об этом сообщила официальный представитель правительства Мартина Фиц.
"Мы уже много раз озвучивали ее – это экономический проект",
– приводит ее слова "Интерфакс".
Фиц отметила, что власти Германии приняли к сведению последние события, но решение о завершении строительства проекта остается прежним, передает телеканал "360".
Напомним, накануне стало известно, что США вводит новые санкции против судна "Фортуна", которое занимается достройкой газопровода.
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