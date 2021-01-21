Фермеры сдерживают продажи, рассчитывая на повышение стоимости

На заморозке цен на масло и сахар российские власти, похоже, не остановятся. Они собираются распространить эту меру еще на два популярных продукта – зерно и макароны.

О замысле установить предельную стоимость этих товаров рассказала замглавы Минсельхоза Оксана Лут. Таким образом в нашей стране планируют бороться с фермерами, которые сдерживают продажи, рассчитывая на повышение цен, пояснила она на заседании оперштаба по мониторингу ситуации в АПК и на продрынке, передает "Комерсант", ссылаясь на источник.

С 11 по 17 января стоимость пшеницы в среднем увеличилась до 15,52 тыс. руб. за 1 т. или на 3,5%. За ту же неделю макароны выросли в цене на 8%.

Не исключено, что подобное будет продолжаться, и в Минсельхозе хотят повлиять на эту ситуацию. Однако точных данных, на каких цифрах остановятся, пока нет. При этом ведомство посоветовало региональным властям договориться с производителями о сдерживании цен на макаронные изделия, яйца и картофель.

Ранее стало известно, что после заморозки стоимости масла и сахара в магазинах начались перебои с этими продуктами. Поставщиков не устраивают фиксированные цены.