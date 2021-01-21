Подъем мировых цен на нефть из-за действий администрации гарантирует подъем российской экономики, считает специалист

Президентство избранного главы Соединенных Штатов Джо Байдена приведет к ослаблению американской валюты, что выгодно для России. Такое заявление сделал глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

По словам специалиста, уже сейчас наблюдается повышение стоимости нефти как следствие действий Белого дома. Учитывая факт того, что мировая экономика не вышла из кризиса, возникшего из-за пандемии, Brent вырос до 56 долларов за баррель, а доллар упал до 73,5 рубля.

Колташов добавил, что политика Байдена не станет нести огромных рисков для российской стороны – для демократов характерна жесткая риторика в отношении РФ, однако ресурсы Штатов довольно сильно истощены. По этой причине влияние на РФ вряд ли станет ощутимым, учитывая политический кризис в США.

Вероятнее всего, заключил экономист, Евросоюз начнет совершать шаги, нацеленные на выход из американской зоны влияния, а "Северный поток – 2" будет достроен.

По словам аналитика Виталия Калугина, самый худший этап в российской экономике уже пройден.

"У них своих проблем хватает. Если и станут налагать санкции, то из-за задержания Навального, и то небольшие", – заключил эксперт в интервью Ura.ru.

Ранее эксперты издания Bloomberg заявили, что назначение экс-главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов США грозит падением доллара.