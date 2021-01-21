Корпорация стремится свести к минимуму падение стоимости на энергоносители к марту

"Газпром" не стремится увеличивать поставки голубого топлива в Европу, несмотря на подъем цен на энергоносители. Цель стратегии компании заключается в избегании резкого падения цен на газ к началу весны 2021 года, когда спрос на топливо сократится в Азии, а освободившийся СПГ придет из региона в Европу.

Компания нацелена на сохранение высоких цен на европейском спотовом рынке путем прекращения продаж газа на своей электронной площадке. При этом забор топлива из европейских хранилищ приближается к рекорду в 1 миллиард кубометров в сутки. Заполняемость хранилищ уже сократилась до 59%.

По информации "Коммерсанта", в настоящее время весь СПГ направлен на рынок северо-востока Азии, где из-за холодной поры 1 тыс. кубометров топлива перевалила за 1000 долларов. Однако если контракты по поставкам сжиженного топлива в февраль туда составляют 650 долларов за тысячу кубометров, то на март они останутся уже в пределах 300 долларов из-за возвращения к климатическим нормам. После этого отдельные запасы СПГ вернутся в Европу.

Таким образом, компания надеется заставить Европу сначала израсходовать все топливо из хранилищ, а затем продать газ по более высокой стоимости, несмотря на потепление. Так разница в тарифах на энергоносители весной и летом не станет значительной, что позволит избежать падения в выручке, передает "Общественная служба новостей".