"Газпром" сдерживает экспорт топлива в Европу для повышения цен на газ

"Газпром" сдерживает экспорт топлива в Европу для повышения цен на газ
Фото: Gazprom/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Корпорация стремится свести к минимуму падение стоимости на энергоносители к марту

"Газпром" не стремится увеличивать поставки голубого топлива в Европу, несмотря на подъем цен на энергоносители. Цель стратегии компании заключается в избегании резкого падения цен на газ к началу весны 2021 года, когда спрос на топливо сократится в Азии, а освободившийся СПГ придет из региона в Европу.

Компания нацелена на сохранение высоких цен на европейском спотовом рынке путем прекращения продаж газа на своей электронной площадке. При этом забор топлива из европейских хранилищ приближается к рекорду в 1 миллиард кубометров в сутки. Заполняемость хранилищ уже сократилась до 59%.

По информации "Коммерсанта", в настоящее время весь СПГ направлен на рынок северо-востока Азии, где из-за холодной поры 1 тыс. кубометров топлива перевалила за 1000 долларов. Однако если контракты по поставкам сжиженного топлива в февраль туда составляют 650 долларов за тысячу кубометров, то на март они останутся уже в пределах 300 долларов из-за возвращения к климатическим нормам. После этого отдельные запасы СПГ вернутся в Европу.

Таким образом, компания надеется заставить Европу сначала израсходовать все топливо из хранилищ, а затем продать газ по более высокой стоимости, несмотря на потепление. Так разница в тарифах на энергоносители весной и летом не станет значительной, что позволит избежать падения в выручке, передает "Общественная служба новостей".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Импичмент Трампа и отмена старых соглашений: первые решения Байдена

Избранный лидер издал несколько указов в первый день своего президентства

Москва отменяет часть карантинных ограничений: что откроется

Ситуация с эпидемией коронавируса внушает осторожный оптимизм

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей