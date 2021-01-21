Пенсионные фонды запускают дистанционные сервисы для получения пенсии

Пенсионные фонды запускают дистанционные сервисы для получения пенсии
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Пандемия коронавируса и привычка россиян использовать удаленные форматы взаимодействия с организациями подталкивают к цифровизации и частные, и государственный пенсионные фонды

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) расширяют возможности онлайн-обслуживания. Так, НПФ "Сафмар" стал принимать заявления на выплату накопительной пенсии удаленно. Ранее это можно было сделать лишь в офисе фонда, а также в почтовом отделении, предварительно заверив документы у нотариуса. НПФ "Сафмар" обслуживает порядка четырех миллионов россиян.

Использование онлайн-сервиса имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с другими способами направления заявления в фонд. Во-первых, более чем в шесть раз сокращается время подачи – на это требуется 10-12 минут. Во-вторых, нет необходимости посещать офис с подлинниками документов или отправлять копии Почтой России. В-третьих, копии документов не надо заверять у нотариуса. По сообщению фонда, по итогам первого тестового месяца 20% пенсионеров направили такие заявления и необходимые документы онлайн, а к концу первого полугодия, как ожидается, каждый второй пенсионер будет оформлять накопительную пенсию с использованием цифровых технологий.

В области цифровизации финансовых услуг происходят значительные изменения, которым стараются следовать и негосударственные фонды. "Цифровизация – это единственно возможный путь для современной финансовой организации, и мы трансформируем свою бизнес-модель, внедряя дистанционные сервисы, обеспечивая удобство и максимальную защиту всех операций клиента", – отметил операционный директор НПФ "Сафмар" Денис Рудоманенко. Пандемия коронавируса подстегнула компании к переходу на онлайн-формат оказания услуг, заключил он.

Пандемия, впрочем, подстегивает не только частные организации, но и государственные. Так, сегодня "Ведомости" сообщают, что уже в 2023 г. пенсии и пособия будут назначаться автоматически. Для этого запускается программа цифровизации, которая охватит Минтруд, Роструд, ПФР и ФСС. "Выполнение мероприятий по совершенствованию предоставления государственных услуг позволит упростить для граждан процесс назначения пенсий и социальных выплат, а именно, перейти в отдельных случаях на проактивный режим назначения пенсий и выплат, сократить время их назначения", – отметили в ПФР (цитата по газете "Ведомости").

Анна СОРОКИНА

Ответить:

новости партнеров

Импичмент Трампа и отмена старых соглашений: первые решения Байдена

Избранный лидер издал несколько указов в первый день своего президентства

Москва отменяет часть карантинных ограничений: что откроется

Ситуация с эпидемией коронавируса внушает осторожный оптимизм

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей