Пенсионные фонды запускают дистанционные сервисы для получения пенсии

Пандемия коронавируса и привычка россиян использовать удаленные форматы взаимодействия с организациями подталкивают к цифровизации и частные, и государственный пенсионные фонды

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) расширяют возможности онлайн-обслуживания. Так, НПФ "Сафмар" стал принимать заявления на выплату накопительной пенсии удаленно. Ранее это можно было сделать лишь в офисе фонда, а также в почтовом отделении, предварительно заверив документы у нотариуса. НПФ "Сафмар" обслуживает порядка четырех миллионов россиян.



Использование онлайн-сервиса имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с другими способами направления заявления в фонд. Во-первых, более чем в шесть раз сокращается время подачи – на это требуется 10-12 минут. Во-вторых, нет необходимости посещать офис с подлинниками документов или отправлять копии Почтой России. В-третьих, копии документов не надо заверять у нотариуса. По сообщению фонда, по итогам первого тестового месяца 20% пенсионеров направили такие заявления и необходимые документы онлайн, а к концу первого полугодия, как ожидается, каждый второй пенсионер будет оформлять накопительную пенсию с использованием цифровых технологий.

В области цифровизации финансовых услуг происходят значительные изменения, которым стараются следовать и негосударственные фонды. "Цифровизация – это единственно возможный путь для современной финансовой организации, и мы трансформируем свою бизнес-модель, внедряя дистанционные сервисы, обеспечивая удобство и максимальную защиту всех операций клиента", – отметил операционный директор НПФ "Сафмар" Денис Рудоманенко. Пандемия коронавируса подстегнула компании к переходу на онлайн-формат оказания услуг, заключил он.

Пандемия, впрочем, подстегивает не только частные организации, но и государственные. Так, сегодня "Ведомости" сообщают, что уже в 2023 г. пенсии и пособия будут назначаться автоматически. Для этого запускается программа цифровизации, которая охватит Минтруд, Роструд, ПФР и ФСС. "Выполнение мероприятий по совершенствованию предоставления государственных услуг позволит упростить для граждан процесс назначения пенсий и социальных выплат, а именно, перейти в отдельных случаях на проактивный режим назначения пенсий и выплат, сократить время их назначения", – отметили в ПФР (цитата по газете "Ведомости").