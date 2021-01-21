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Сегодня стало известно, что трубоукладчик "Академик Черский"
покинул место стоянки в Калининграде и отправился в сторону порта Висмар.
Такие данные приведены на портале по отслеживанию морского транспорта Marine Traffic.
Судно, которое способно продолжить строительство "Северного потока – 2" отравилось по направлению к участку возведения трубопровода на фоне введения новых санкционных ограничений со стороны Вашингтона против строящего газопровод трубоукладчика "Фортуна".
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