Советы эксперта помогут сохранить целковые

Для того чтобы не прогадать на приобретении валюты, можно воспользоваться рекомендациями опытных специалистов. Так, известный финансист Александр Бахтин отметил, что на Мосбирже выгоднее всего закупать иностранные деньги через брокерский счет.



Этот сервис позволяет покупать валюту по текущему биржевому курсу. Именно отталкиваясь от этого курса, в нашей стране устанавливают прайс на иностранные деньги. Если воспользоваться брокерским счетом, можно закупиться практически по себестоимости.

В интервью изданию "Прайм" Бахтин напомнил, что в кредитных организациях разница между стоимостью покупки и продажи обычно составляет 1-2 рубля, а то и подскакивает до 4-5 рублей. На бирже такой разницы не встретишь, там нужно только оплатить комиссию в размере доли процента от сделки.

К слову, ранее этот эксперт рассказывал россиянам, как заработать на банковских вкладах.