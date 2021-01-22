Немцы заморозили строительство "Северного потока-2" на неопределенное время

Немцы заморозили строительство "Северного потока-2" на неопределенное время
Фото: Stefan Sauer/ZB/www.globallookpress.com
Разбирательство может продлиться до конца 2021 года

Строительство "Северного потока-2" в исключительной зоне Германии приостановлено на неопределенное время. Об этом сообщила руководитель Федерального ведомства по морскому судоходству и гидрографии (BSH) Карин Камман-Клиппштайн.

Ранее BSH выдало разрешение на прокладку газопровода, но против выступили природоохранные организации "Немецкая экологическая помощь" (DUH) и "Немецкий союз защиты природы" (NABU). Они сообщили о своих возражениях и теперь должны предоставить обоснование своей позиции. Однако с обоснованием экологи не торопятся, затягивая тем самым процесс.

"Это от нас не зависит",

– ответила Камман-Клиппштайн на вопрос о сроках рассмотрения жалобы экологов. Проблема в том, что сроков подачи обоснования не установлено. Более того, если потом решение BSH экологов не удовлетворит, они смогут обжаловать и его, сообщает Deutsche Welle. Тем самым строительство "Северного потока-2" в немецких водах заморожено примерно до начала 2022 г., пишет издание.

Накануне Европарламент принял резолюцию в защиту российского блогера Алексей Навального, в которой содержится рекомендация странам ЕС прекратить строительство газопровода из РФ в ФРГ.

Ранее о том, что проект "Северный поток-2" может быть сорван, инвесторов предупредил "Газпром". 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Гость
Естественно нет, может вы мне подскажите где растет картофель в Африке? Во многих европейских странах мелкий обжаренный картофель подают исключительно как ресторанное блюдо, а у нас это считается экономкласс. И о чем тут можно рассуждать? Садись! Двойка за урок.
в Египте растет. в пустыне, прикинь ?
да не просто растет а еще и в рашку экспортируется.
"деликатесный" картофель между прочим а не "горох"
вам завтра скажут что в Германии комбикорм деликатесный - вы поверите.
Старый пенс
Ответить
Хохликсперд к картофелю прицепился! Это их стиль, что у бандерлогов, что у бабуинов из сакартвело: ухватиться за любую новость, часто не имеющую отношения к сути и гнать своё фуфло, причём считая это истиной в последней инстанции.
Гость
Ответить
Гость
>> Картофельный союз направил в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союз независимых сетей (СНС) письмо, в котором предложил ввести в ассортимент корнеплоды «экономкласса» — размером от 35 до 55 миллиметров и фасованные по 2,5, 3 и 5 килограмм. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участника рынка и руководителя аппарата картофельного союза Татьяну Губину.

россияне, такого даже в африке нет. вы - нищие, голодные люди.
Естественно нет, может вы мне подскажите где растет картофель в Африке? Во многих европейских странах мелкий обжаренный картофель подают исключительно как ресторанное блюдо, а у нас это считается экономкласс. И о чем тут можно рассуждать? Садись! Двойка за урок.
Старый пенс
Ответить
Газ дешевый нужен всё равно. А если не нужен - то это рост себестоимости продукта, А при конкурентной борьбе это основной фактор проигрыша. Так Европа быстрее проиграет Азии, Китаю, а у нас труба везде есть, или газовозы.
Это стадия борьбы вдолгую с СШП другого не дано.
Garry
Ответить
Ну что в каждой стране есть шавки госдеповские которые с рук едят. В Германии это оказались экологи, но Германия сама с ними и разберется потому что там есть заинтересованность в этой трубе при чем больше чем даже Россия.
Гость
Ответить
Гость
В Германии считается деликатесом картофель диаметром 2-3 см. А в России в деревнях его на корм скоту отдают... Такого в Африке тоже нет.
ага ага. считается ... Вы в хоть в Германию съездите для начала
Гость
Ответить
Ну это уже полный беспредел и откровенный , увесистый плевок в котором можно утонуть... В ответ Россия могла бы
заморозить на неопределенное время все контакты по Донбассу и выдвинуть артиллерию армий
ЛДНР на позиции , но вместо этого... на днях состоится "новое обсуждение с партнерами" в нормандском формате... Мерзко это... полная бесхребетность властей.
Гость
Ответить
Гость
>> Картофельный союз направил в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союз независимых сетей (СНС) письмо, в котором предложил ввести в ассортимент корнеплоды «экономкласса» — размером от 35 до 55 миллиметров и фасованные по 2,5, 3 и 5 килограмм. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участника рынка и руководителя аппарата картофельного союза Татьяну Губину.

россияне, такого даже в африке нет. вы - нищие, голодные люди.
В Германии считается деликатесом картофель диаметром 2-3 см. А в России в деревнях его на корм скоту отдают... Такого в Африке тоже нет.
Гость
Ответить
Гость
Ёщё одно доказательство в пользу того что Газпром надо сравнять с землёй. Это вредоносная компания сосущая кровь России.
Давно пора заморозить, как с Мистралями, всё равно простым россиянам не чего не достанется.
Гость
Ответить
>> Картофельный союз направил в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союз независимых сетей (СНС) письмо, в котором предложил ввести в ассортимент корнеплоды «экономкласса» — размером от 35 до 55 миллиметров и фасованные по 2,5, 3 и 5 килограмм. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участника рынка и руководителя аппарата картофельного союза Татьяну Губину.

россияне, такого даже в африке нет. вы - нищие, голодные люди.
1 2
новости партнеров

Какие страны США будут считать врагами при любой власти: прогноз эксперта

В числе перманентных угроз для американцев – наша страна

Москва отменяет часть карантинных ограничений: что откроется

Ситуация с эпидемией коронавируса внушает осторожный оптимизм

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей