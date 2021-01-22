Разбирательство может продлиться до конца 2021 года

Строительство "Северного потока-2" в исключительной зоне Германии приостановлено на неопределенное время. Об этом сообщила руководитель Федерального ведомства по морскому судоходству и гидрографии (BSH) Карин Камман-Клиппштайн.

Ранее BSH выдало разрешение на прокладку газопровода, но против выступили природоохранные организации "Немецкая экологическая помощь" (DUH) и "Немецкий союз защиты природы" (NABU). Они сообщили о своих возражениях и теперь должны предоставить обоснование своей позиции. Однако с обоснованием экологи не торопятся, затягивая тем самым процесс.

"Это от нас не зависит",

– ответила Камман-Клиппштайн на вопрос о сроках рассмотрения жалобы экологов. Проблема в том, что сроков подачи обоснования не установлено. Более того, если потом решение BSH экологов не удовлетворит, они смогут обжаловать и его, сообщает Deutsche Welle. Тем самым строительство "Северного потока-2" в немецких водах заморожено примерно до начала 2022 г., пишет издание.

Накануне Европарламент принял резолюцию в защиту российского блогера Алексей Навального, в которой содержится рекомендация странам ЕС прекратить строительство газопровода из РФ в ФРГ.

Ранее о том, что проект "Северный поток-2" может быть сорван, инвесторов предупредил "Газпром".