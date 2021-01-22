Цена корнеплодов будет на 15 - 20% меньше

В России могут начать продавать картошку "экономкласса". С такой инициативой выступили производители.

Они предложили магазинам торговать корнеплодами размером от 35 до 55 миллиметров, расфасованными в сетках по 2,5, 3 и 5 кило. Благодаря такой мере производители сэкономят на этапе упаковки почти 50%. Это поспособствует уменьшению цены на 15 – 20%, отметила глава аппарата Картофельного союза Татьяна Губина, пишет "Коммерсант".

С предложением продавать картошку "экономкласса" поставщики обратились в Ассоциацию компаний розничной торговли и Союз независимых сетей. Пока же, выполняя требование торговых сетей, производители вынуждены сортировать картофель по размерам, передает телеканал "360".

Накануне стало известно о планах установить твердые цены на некоторые продукты.Это коснется и картофеля.

Ранее сообщалось, что после того, как Владимир Путин возмутился ростом цен на некоторые продукты и поручил стабилизировать ситуацию, некоторые продукты заметно подорожали. В частности, стоимость картофеля увеличилась на 2,3%, то есть на 31,2% больше, чем в декабре 2019 года.