Доллар и евро заметно подорожали

Рубль постепенно теряет свои позиции

Доллар и евро растут в цене. Это видно по результатам торгов на Московской бирже. 

Рубль постепенно теряет свои позиции. Его курс по отношению к валютам США и Евросоюза снижается.

За доллар дают больше на 37 коп. - 74,21 рубля. Стоимость евро выросла до 90,25 руб., то есть на 40 коп., указано в данных ММВБ.

Ранее аналитик Анна Бодрова предупредила, что  после инаугурации Джо Байдена курс рубля может резко измениться.  Это связано с реакцией отечественной валюты на внешние факторы.

Полина ДОРОЖКИНА

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