Курс рубля
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Доллар и евро растут в цене. Это видно по результатам торгов на Московской бирже.
Рубль постепенно теряет свои позиции. Его курс по отношению к валютам США и Евросоюза снижается.
За доллар дают больше на 37 коп. - 74,21 рубля. Стоимость евро выросла до 90,25 руб., то есть на 40 коп., указано в данных ММВБ.
Ранее аналитик Анна Бодрова предупредила, что после инаугурации Джо Байдена курс рубля может резко измениться. Это связано с реакцией отечественной валюты на внешние факторы.
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