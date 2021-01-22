Рубль постепенно теряет свои позиции

Доллар и евро растут в цене. Это видно по результатам торгов на Московской бирже.

Рубль постепенно теряет свои позиции. Его курс по отношению к валютам США и Евросоюза снижается.

За доллар дают больше на 37 коп. - 74,21 рубля. Стоимость евро выросла до 90,25 руб., то есть на 40 коп., указано в данных ММВБ.

Ранее аналитик Анна Бодрова предупредила, что после инаугурации Джо Байдена курс рубля может резко измениться. Это связано с реакцией отечественной валюты на внешние факторы.