Смена власти может дестабилизировать обстановку в стране

Форсирование строительства трубопровода "Северный поток-2" вызвано грядущими перестановками в руководстве Германии, считает глава Фонда энергетической нацбезопасности Константин Симонов.



По мнению опытного энергетика, действующий канцлер Ангела Меркель поддерживает реализацию российского проекта. А вот как себя будет ввести новый премьер, спрогнозировать сложно. Мощный прессинг со стороны Вашингтона может надломить решимость не столь опытного и устойчивого политика, как Ангела Меркель.

Так что вопрос, сумеет ли главный претендент на пост премьера Германии Армин Лашет отстоять нацинтересы немцев в достройке нашего трубопровода, остается подвешенным. Именно поэтому действующие власти Германии заинтересованы в том, чтобы поскорее закончить строительство газопровода, передает РИА "Новости".

Между тем, сегодня стало известно, что немцы заморозили строительство "Северного потока-2" на неопределенное время.