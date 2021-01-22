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Форсирование строительства
трубопровода "Северный поток-2" вызвано грядущими перестановками в руководстве
Германии, считает глава Фонда энергетической нацбезопасности Константин
Симонов.
По мнению опытного энергетика, действующий канцлер Ангела Меркель поддерживает реализацию российского проекта. А вот как себя будет ввести новый премьер, спрогнозировать сложно. Мощный прессинг со стороны Вашингтона может надломить решимость не столь опытного и устойчивого политика, как Ангела Меркель.
Так что вопрос, сумеет ли главный претендент на пост премьера Германии Армин Лашет отстоять нацинтересы немцев в достройке нашего трубопровода, остается подвешенным. Именно поэтому действующие власти Германии заинтересованы в том, чтобы поскорее закончить строительство газопровода, передает РИА "Новости".
Между тем, сегодня стало известно, что немцы заморозили строительство "Северного потока-2" на неопределенное время.
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