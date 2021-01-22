Вспомогательное судно для строителей "Северного потока-2" направилось к складу труб в ФРГ

Вспомогательное судно для строителей "Северного потока-2" направилось к складу труб в ФРГ
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
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Причастные к проекту российские корабли активно перемещаются в Балтийском море

Судно снабжения "Балтийский исследователь" взяло курс на порт Мукран в ФРГ. Именно там хранятся трубы для "Северного потока-2".  В то же время трубоукладочная баржа "Фортуна" направилась к недостроенному участку газопровода.

По данным портала по отслеживанию движения судов MarineTraffic, "Фортуна" покинула немецкий порт Росток 21 января. Примерно в тоже время судно "Балтийский исследователь", которое до этого провело 9 дней южнее острова Борнхольм в Балтийском море, где проходит маршрут "датского" участка газопровода, направилось в Мукран. Этот немецкий порт является логистической базой проекта "Северный поток-2". Там, в частности, хранятся трубы, предназначенные для укладки на морском дне.

При этом другой российский трубоукладчик "Академик Черский" сейчас движется в немецкий порт Висмар. Планируется, что 23 января он достигнет цели.

Ранее "Фортуна" закончила прокладку труб "Северного потока-2" на одном из незавершенных немецких участков. Но после стало известно, что США внесли судно в свой черный список.

"Академик Черский" в строительстве "Северного потока-2" участия еще не принимал, но считается, что оно полностью модернизировано для этого.

При этом есть опасения, что завершение проекта вновь откладывается на неопределенное время. В частности, немецкий регулятор отозвал ранее выданное разрешение из-за протеста экологов.

Николай ВИКТОРОВ

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