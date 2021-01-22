Атомная энергетика Украины оказалась в критической ситуации

Атомная энергетика Украины оказалась в критической ситуации
Фото: avlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Десятки предприятий попросили помощи у правительства

Несколько украинских предприятий написали письмо к премьер-министру страны Денису Шмыгалю и исполняющему обязанности министра энергетики Юрию Витренко с просьбой о помощи из-за критической ситуации в атомной энергетике. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".

Причиной этого стали долги "Энергоатома", которые привели сокращению персонала, ответственного за проекты по атомной энергетике. Правительство попросили направить по меньшей мере половину средств, получаемых от НЭК "Укрэнерго", на погашение задолженности перед ГП "НАЭК "Энергоатом".

Речь идет о $180,5 млн из общего долга в $849 миллионов. На эти деньги предприятие собирается выплатить заработную плату, оплатить налоги и рассчитаться с предприятиями, передает УНИАН. В обращении также назвали сложившуюся ситуацию критической.

Ранее "Энергоатом" пригрозил судом России из-за активов компании в Крыму.

Карина СИРАЗОВА

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Гость
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404 це эуропа. Так что закрыть все АЭС и пусть ветром и солнцем генерируют электроэнергию.
Старый пенс
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Зачем, вам,панове, какая-то атомная энергетика? сальца под горилку, люльку запалил, кизяка в камелек подбросил- живи и радуйся
Гость
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Все у вас хорошо бандеры, все идет как надо! Активы? Тут вот хъй вам, долги у вас перед Крымом.
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