В российских магазинах начнут продавать огурцы для бедных

В российских магазинах начнут продавать огурцы для бедных
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отечественные производители не знают, куда девать кривые овощи

В торговых точках России могут появиться неформатные кривые огурцы для малообеспеченных покупателей, а их прямые "собратья" станут "премиального" класса и будут доступны для тех сограждан, у кого не оскудевают кошельки. О возможных нововведениях рассказал директор Плодоовощного союза Михаил Глушков.

"Мы же в теплице не болванки штампуем: огурцы не могут быть одинаковыми. И сегодня мы готовы оставить калиброванные огурцы как некий премиальный продукт", – цитирует предпринимателя "Газета.ру".

Отмечается, что разница в оптовой цене огурцов при таких условиях отбора может составить 20-30%. Глушков пообещал представить предложение союза ритейлерам 26 января на совещании. По его словам, сети магазинов заставляют проводить серьезные различия между овощами.

Между тем, уверяет директор, некоторым покупателям абсолютно не важна огурца. Покупая зеленый овощ, например, для салата, многие захотят приобрести неформатный, но цена на который будет дешевле, полагает Глушков. По его мнению, у покупателей должен быть выбор.

Ранее в пятницу, 22 января, стало известно, что в отечественных магазинах могут появиться картофель "экономкласса". С такой инициативой выступили производители.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Garry
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Мазай
В расии нет бедных, патамушта у нас есть крым!
Нет ничего сложного в лизании <цензура> бункерного деда.
расия впирёт!
Честно говоря кривизна огурцов глубоко по барабану главное чтобы вкусные были. А все остальное от лукавого.
Garry
Ответить
Мазай
В расии нет бедных, патамушта у нас есть крым!
Нет ничего сложного в лизании <цензура> бункерного деда.
расия впирёт!
Чья-бы корова мычала но лизательница западного зада точно молчала.
Гость
Ответить
Водка дорожает, огурцы дешевеют, ну хоть так
Мазай
Ответить
В расии нет бедных, патамушта у нас есть крым!
Нет ничего сложного в лизании <цензура> бункерного деда.
расия впирёт!
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