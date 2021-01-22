Больше всех пострадали компании из восточных федеральных земель

Санкционная политика Евросоюза в отношении России бумерангом ударила по экономике ФРГ. Об этом говорится в исследовании, проведенном Мюнхенским институтом экономических исследований.

Больше всего рестрикции коснулись машиностроительной, автомобильной и химической отрасли. Отмечается, что опрошены были 862 немецких компании.

"Чаще всего страдают производители машин и автомобилей, химикатов и электроники, а также логистика", – следует из отчета.

В целом, ограничения больнее ударили по компаниям из восточных федеральных земель ФРГ, чем западных. Санкции приводят к увеличению бюрократического бремени, что затрудняет ведение бизнеса с Россией.

Около половины всех опрошенных предприятий считают, что они выиграли от отмены рестрикций ЕС. В случае с газопроводом "Северный поток-2" руководители подгруппы из 196 респондентов разделились: незначительное большинство выступило против приостановления реализации проекта.

Стрессы в российском бизнесе возникают из-за дополнительных проверок, запретов на торговлю и недостаточных возможностей финансирования. Валютные колебания, стремление Москвы заменить импортные товары, повышенные стандарты, политическая и экономическая неопределенность, потеря доверия и репутации, правила для местных поставщиков и повышенная конкуренция со стороны третьих стран создают серьезные проблемы немецким компаниям, по их собственному признанию, в связи со своим бизнесом в РФ, утверждается в исследовании.

Опрос проводился в сентябре 2020 года.

Напомним, накануне Европарламент принял резолюцию с призом остановить строительство "СП-2" и ввести новую порцию санкций против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. В Берлине заявили, что ознакомлены с документом ЕП, но свою позицию по реализации проекта менять не собираются – труба должна быть проложена.

