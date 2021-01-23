Доллар по 100: названы два главных условия падения рубля

По оценке специалиста, курс может сильно обвалиться

На резкое падение курса российской валюты могут повлиять два основных фактора: первый – введение серьезных санкций против России, второй – падение цен на нефть. Перспективы рубля на будущее оценил экономист Антон Любич.

Эксперт не исключает, что при резких шоковых событиях российская валюта может обвалиться сильней, чем до 100 рублей за доллар. На падение повлияет введение санкций против России. Однако он подчеркнул, что сейчас инвесторы слабо верят, что Запад введет новые серьезные рестрикции, хотя внутрироссийские события и строительство "Северного потока – 2" могут их спровоцировать на такой шаг.

Также, указал Любич, курс рубля реагирует на стоимость нефти.

"Сейчас цена на нефть упала – рубль тоже упадет, а когда подрастет – рубль тоже укрепится", – поделился он в беседе с URA.RU.

При этом экономист заявил, что даже при отсутствии резких экономических шоков российская валюта может упасть в цене. По его оценке, курс рубля к доллару, предположительно, может измениться до 80-82.

Однако с таким прогнозом не согласен специалист по инфляции, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он указал, что российская валюта не может упасть ниже 76 рублей за доллар. По его словам, экономика России остается стабильной.

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