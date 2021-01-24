Министерство энергетики Незалежной наметило себе главную задачу

На Украине захотели в срочном порядке подключиться к энергосистеме Европы. Для этого нужно отказаться от единой с Россией и Белоруссией. Такое заявление сделал и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко.

В эфире канала "Украина" Витренко отметил, что это станет его главным заданием – стать частью Европы, войти в нормальный рынок, где нет "произвола монополистов, где нормальная прозрачная цена". То есть, если Незалежная отключится от единой с РФ системы, то она не сможет больше приобретать российскую электроэнергию. В случае с Белоруссией произойдет то же самое.

При этом, как пишет телеграм-канал "Украина.ру", украинцы полагают, что в случае отказа Незалежной все равно придется тайно закупать у России недостающую электроэнергию. Экономика страны начнет еще больше деградировать, а вот отрасль будет лихорадить как никогда.

В декабре прошлого года национальная комиссия, которая занимается вопросом госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг, отказалась от права аннулировать аукционы, распределяющие международные сечения в части импорта-экспорта электроэнергии с другими странами. Так, трейдеры получили возможность покупать у России и Белоруссии энергию.

Тем временем, на Украине атомная энергетика оказалась в критической ситуации из-за долгов.