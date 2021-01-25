Укрепление рубля ожидается в начале февраля

Для россиян сейчас неподходящее время, чтобы вкладываться в доллар. Так считает руководитель управления аналитических исследований ИК "Универ Капитал" Дмитрий Александров. Но уже через пару недель ситуация может измениться.

С приходом к власти в США новой администрации доллар укрепился к большинству иностранных валют. Доходность американских ценных бумаг тоже выросла.

"Рубль в такой ситуации не мог избежать ослабления",

– пояснил Александров в комментарии "Прайму". В итоге сейчас рубль относительно доллара держится в коридоре 73,5-75,0. Покупать американскую валюту при таком курсе не следует.

Сигналом для вложения в доллар станут уровни 73,0 руб., 70,9 руб. и 68,5 рубля за доллар, подсказал аналитик. По его мнению, такой курс возможен в первой половине февраля и в середине весны 2021 года.

Главный риск для рубля сейчас – увеличение добычи нефти Саудовской Аравией и новые санкции США против России, передает телеканал"360".

Официальный курс доллара, установленный Центробанком РФ на понедельник, 25 января, составляет 74,36 руб., курс евро – 90,41 рубля. Причину ослабления рубля к концу января ранее пояснили эксперты.