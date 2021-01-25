Эксперты подсказали подходящие для вложений иностранные валюты

Вложения в американский доллар и британский фунт не принесут прибыли в 2021 году. К такому мнению склоняются аналитики. Для сохранения и увеличения сбережений россиянам рекомендуется обратить внимание на деньги других стран.

В ФРС США дали понять, что намерены придерживаться политики "слабого" доллара ради повышения конкурентоспособности американских товаров в мире. Поэтому вложения в доллар в ближайшее время не принесут дохода, даже евро будет выгоднее, считает управляющий директор НРА Сергей Гришунин.

Столь же неинтересной для инвесторов валютой будет британский фунт стерлингов, приводит РИА "Новости" мнение эксперта "Открытия брокер" Константина Бушуева. Он предлагает присмотреться к "сырьевым" валютам – австралийскому и канадскому долларам.

Что касается валют развивающихся стран, то наиболее привлекательным с точки зрения инвестиций в наступившем году считается китайский юань, бразильский реал и мексиканский песо. А вот с турецкой лирой лучше не связываться.

Ранее эксперт дал совет, какой курс можно считать выгодным для покупки доллара. При этом специалисты подчеркивают, что россиянам, имеющим незначительные сбережения, стоит вкладываться не в иностранные валюты, а другие финансовые инструменты.