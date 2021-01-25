Способ снизить потери при колебаниях курса валют подсказал эксперт

Бежать в обменник при резком падении рубля точно не стоит - это лишь "зафиксирует" ущерб

Деньги, как и яйца, нельзя держать в одной корзине. Так велик риск их потерять. Чтобы обезопасить свои сбережения, лучше разнообразить инвестиции. Такой совет дал экономический аналитик Антон Шабанов.

Он пояснил, что не стоит, например, все рубли переводить в доллары даже при хорошем курсе. Во-первых, всем валютам свойственны колебания. Во-вторых, валютная корзина должна состоять, как минимум, из трех составляющих. Классика для России – сбережения в рублях, долларах и евро.

Этот же совет поможет избежать больших потерь при резких скачках курса.

"Чтобы колебание сгладить, нужно инвестировать в какую-то корзину и не выбирать одно-единственное спасение",

– приводит мнение эксперта телеканал "360".

Ранее аналитики высказали мнение, что вложения в доллар в 2021 г. будут совершенно не выгодны. Лучше обратить внимание на юань и бразильский реал.