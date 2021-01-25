Способ снизить потери при колебаниях курса валют подсказал эксперт

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Деньги, как и яйца, нельзя держать в одной корзине. Так велик риск их потерять. Чтобы обезопасить свои сбережения, лучше разнообразить инвестиции. Такой совет дал экономический аналитик Антон Шабанов.
Он пояснил, что не стоит, например, все рубли переводить в доллары даже при хорошем курсе. Во-первых, всем валютам свойственны колебания. Во-вторых, валютная корзина должна состоять, как минимум, из трех составляющих. Классика для России – сбережения в рублях, долларах и евро.
Этот же совет поможет избежать больших потерь при резких скачках курса.
"Чтобы колебание сгладить, нужно инвестировать в какую-то корзину и не выбирать одно-единственное спасение",
– приводит мнение эксперта телеканал "360".
Ранее аналитики высказали мнение, что вложения в доллар в 2021 г. будут совершенно не выгодны. Лучше обратить внимание на юань и бразильский реал.
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