Берлин ищет пути обхода американских санкций и газовой директивы ЕС

Новый экологический фонд, созданный властями федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в Германии, даст возможность газопроводу "Северный поток-2" обойти ограничения Третьего энергопакета ЕС. К такому выводу пришел ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его мнению, создание такого фонда не предполагает борьбу немцев против американских санкций, поскольку они могут коснуться и новой организации. А вот помочь запустить магистраль на полную мощность, она вполне способна, считает специалист.

Юшков напомнил, что принятая Брюсселем абсолютно антироссийская газовая директива, так называемый Третий энергопакет, не дает права поставщику, в нашем случае исключительно "Газпрому", управлять трубопроводом за пределами границы Евросоюза, которая начинается в 12 милях от немецкого берега, куда утыкается труба "СП-2". Ведать трубой должна сторонняя компания.

Также, согласно новому антимонопольному законодательству ЕС, одному поставщику нельзя заполнять больше половины мощности магистрали. То есть, при возможности прокачать 55 млрд кубов, продавец может поставить лишь 22,5 что девальвирует инвестиции в два раза. По мнению экономиста, в этом и заключается основная проблема "Газпрома".

Между тем, европейское законодательство предполагает и исключения, в частности, его получил Азербайджан, проложивший недавно свою трубу в Старый Свет. Вероятно, Москва и Берлин новой структурой готовят подобный вариант выхода из положения.



"Они создают фонд, который будет присваивать "СП-2" статус экологически и климатически значимого для ЕС проекта. И под предлогом того, что он климатически важный, получить исключение из Третьего энергопакета. Думаю, план такой", – сказал "ПолитЭксперту" Юшков.

Ранее Financial Times вышла со статьей, в которой говорится, что власти Мекленбург-Передней Померании созданным фондом ставят "в тупик критиков трубопровода". Автор материала подчеркнул, что течение многих лет "борьбы за завершение "Северного потока-2" натравливала Вашингтон на Москву и разделяла Европу". И вот теперь небольшой немецкий регион вступил в противостояние с необычным шагом: создав экологический фонд, чтобы помочь закончить газопровод.

Власти земли Мекленбург-Передняя Померания внесут в фонд 200 тыс евро госсредств и 20 млн евро – компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG. Издание отмечает, что противники "СП-2" недоумевают, почему одно из наименее населенных регионов Германии публично бросает вызов мощным санкциям США.

