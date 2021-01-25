С помощью такой системы можно стабилизировать ситуацию на рынке

Продуктовые карточки могли бы стать эффективным способом решения текущей кризисной ситуации в стране. Такое мнение высказал бывший заместитель главы Минсельхоза Леонид Холод.



Эксперт отметил, что дисбаланс между серьезно упавшими доходами населения на фоне ситуации с коронавирусом и резким ростом цен можно регулировать за счет такой системы распределения продуктов. Другой способ – целевые дотации.

Своим мнением бывший высокопоставленный госслужащий поделился в беседе с изданием "Экономика сегодня".

Эксперт также отметил, что последствия регулирования стоимости продуктов питания сложно спрогнозировать. При этом легкий дефицит товаров мог бы скорректировать рынок, передает издание "Общественная служба новостей".

Напомним, сегодня эксперты Счетной палаты предупредили о риске дефицита продуктов в России.