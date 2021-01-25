Шумиха вокруг "отказа" предприятий работать на российский проект может быть весьма преувеличена

Недавно в прессе появилась информация, что немецкая промышленная группа Bilfinger вышла из "Северного потока-2". При этом, по некоторым данным, предприятие успело выполнить практически все возложенные на нее работы.



Такая же ситуация сложилась вокруг датской Ramball и швейцарской Zurich Insurance Group AG. Так, согласно сведениям с портала экспортно– импортных деклараций Import Genius, перечисленные организации уже могли закончить большую часть работ по контрактам.

Например, одна из компаний группы Bilfinger обязалась создать и запустить систему мониторинга работы трубопровода. При этом весной прошлого года эта организация уже перешла к поставке комплектующих для систем управления технологическими процессами.

Таким образом, по имеющимся данным, вовлеченные в реализацию проекта по постройке российского газопровода компании прикладывают максимальные усилия для того, чтобы выполнить все свои обязательства, пишет издание Еadaily.

Ранее стало известно, что Берлин придумал уловку для полного запуска "Северного потока-2". Немецкая сторона ищет пути обхода американских санкций и газовой директивы ЕС.