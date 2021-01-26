В перспективе ожидается ослабление американской валюты, но пока ее стоимость растет

Рубль не смог пойти в рост, несмотря на позитивные внешние обстоятельства: стабильность на рынке нефти и относительное затишье в санкционной риторике Запада. Накануне утром рубль взял было курс вверх, но доллар и евро быстро отыграли позиции.

На закрытии торгов на Московской бирже 25 января курс доллара достиг 75,37 руб., курс евро – 91,46 рубля. По мнению ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича, такие скачки часто бывают предвестником длительной тенденции. Поэтому велика вероятность, что евро вновь попробует добраться до уровня 94 рубля.

"Доллар имеет потенциал вновь забраться в область выше 80 в перспективе двух недель, уйдя к 77 к концу следующей недели",

– полагает аналитик, отмечая, что этому может способствовать усиление санкционного давления на РФ.

В то же время действия финансовых властей США свидетельствуют о том, что они твердо решили ослабить доллар. Поэтому взлет американской валюты хоть и может быть крутым, но долго на такой траектории он не продержится, передает "Свободная пресса".

Ранее эксперты вычеркнули американский доллар и британский фунт стерлингов из списка валют, подходящих для покупки в 2021 году.