К контролю за ростом цен на продукты подключилась Налоговая служба

От производителей и торговых сетей требуют дать прогноз по изменению стоимости популярных товаров на год вперед

Налоговые инспекторы выясняют, какой ценовой политики планируют придерживаться поставщики продовольствия и как это отразится на ценах в магазинах.

О том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) запросила прогноз изменения цен на некоторые продукты в каждом квартале 2021 г., "Коммерсанту" рассказали в одной из крупных пищевых компаний страны. Налоговиков интересуют, в первую очередь, будущие ценники на мясо, рыбу, хлеб, молочные продукты, крупы, сахар, соль, овощи и прочие товары, входящие в базовую продуктовую корзину россиян.

Отмечается, что такой запрос от ФНС поступает впервые. При этом российское законодательство не обязывает поставщиков и продавцов продуктов давать подобный отчет, поскольку он не имеет отношения к уплате налогов.

Пока компании в недоумении: непонятно, какая ответственность им грозит, если прогноз, сделанный на несколько месяцев вперед, не совпадет с реальной ситуацией на рынке. Кроме того, неясно, как будет обрабатываться и храниться информация, которая является коммерческой тайной и которой могут воспользоваться конкуренты.

Эксперты полагают, что активность фискальных органов связана с созданием системы мониторинга цен на продукты в России. Данные онлайн-касс не дают объективной картины, поскольку не учитывают разовые акции и скидки.

В конце прошлого года кабмин РФ установил предельные цены на сахар-песок и подсолнечное масло. Постановление действует до апреля 2021 года. Следить за его выполнением поручено ФНС.

При этом в правительстве не исключают продления этого соглашения и даже включения в него некоторых других продуктов. Однако Счетная палата предупреждает, что это приведет к дефициту товаров на полках розничных магазинов.