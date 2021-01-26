К контролю за ростом цен на продукты подключилась Налоговая служба

К контролю за ростом цен на продукты подключилась Налоговая служба
Фото: Леонид Павлюченко/Утро.ру
От производителей и торговых сетей требуют дать прогноз по изменению стоимости популярных товаров на год вперед

Налоговые инспекторы выясняют, какой ценовой политики планируют придерживаться поставщики продовольствия и как это отразится на ценах в магазинах.

О том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) запросила прогноз изменения цен на некоторые продукты в каждом квартале 2021 г., "Коммерсанту" рассказали в одной из крупных пищевых компаний страны. Налоговиков интересуют, в первую очередь, будущие ценники на мясо, рыбу, хлеб, молочные продукты, крупы, сахар, соль, овощи и прочие товары, входящие в базовую продуктовую корзину россиян.

Отмечается, что такой запрос от ФНС поступает впервые. При этом российское законодательство не обязывает поставщиков и продавцов продуктов давать подобный отчет, поскольку он не имеет отношения к уплате налогов.

Пока компании в недоумении: непонятно, какая ответственность им грозит, если прогноз, сделанный на несколько месяцев вперед, не совпадет с реальной ситуацией на рынке. Кроме того, неясно, как будет обрабатываться и храниться информация, которая является коммерческой тайной и которой могут воспользоваться конкуренты.

Эксперты полагают, что активность фискальных органов связана с созданием системы мониторинга цен на продукты в России. Данные онлайн-касс не дают объективной картины, поскольку не учитывают разовые акции и скидки.

В конце прошлого года кабмин РФ установил предельные цены на сахар-песок и подсолнечное масло. Постановление действует до апреля 2021 года. Следить за его выполнением поручено ФНС.

При этом в правительстве не исключают продления этого соглашения и даже включения в него некоторых других продуктов. Однако Счетная палата предупреждает, что это приведет к дефициту товаров на полках розничных магазинов.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Надо просто ввести плавующий налог. Необходимые продукты ввести в особую категорию, как "благотворительность"-участвуешь меньше налог, а нет повышенный.
1
новости партнеров

На Западе назвали имя нового преемника Путина

Предполагаемый кандидат успел заслужить доверие россиян

Россия загадочно закрыла часть Черного моря у Крыма

Военное руководство могло помешать пройти у полуострова украинским кораблям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей