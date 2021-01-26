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Правительство Незалежной не собирается возобновлять прямые закупки россйиского газа. Такое заявление сделал сегодня, 26 января, глава украинского правительства Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы Верховной Рады.
По словам министра, вопрос о прямых закупках энергоносителей у российской стороны не подлежит дальнейшему обсуждению, передает РИА "Новости".
Ранее выдвинутый на пост главы Минэнерго Украины Юрий Витренко заявил, что намерен добиться отключения Украины от энергосистемы России и Белоруссии, действующей со времен СССР.
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