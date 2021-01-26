Украина не собирается возвращаться к прямым закупкам российского газа

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Незалежная отказывается от взаимодействия с прямым поставщиком

Правительство Незалежной не собирается возобновлять прямые закупки россйиского газа. Такое заявление сделал сегодня, 26 января, глава украинского правительства Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы Верховной Рады.

По словам министра, вопрос о прямых закупках энергоносителей у российской стороны не подлежит дальнейшему обсуждению, передает РИА "Новости".

Ранее выдвинутый на пост главы Минэнерго Украины Юрий Витренко заявил, что намерен добиться отключения Украины от энергосистемы России и Белоруссии, действующей со времен СССР.

Егор МАЛКОВ

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