Вопреки "хотелкам" Байдена доллару грозит падение - эксперт

Вопреки "хотелкам" Байдена доллару грозит падение - эксперт
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Весь мир замер в ожидании первый серьезных решений нового хозяина Овального кабинета

Судьба американского доллара будет зависеть от политики нового главы Белого дома демократа Джо Байдена. Однако на сегодня вектор его правления пока определить невозможно, зато нацвалюта США уже показывает падение. По прогнозу экономиста, проректора РАНХиГС Андрея Марголина, "американец" продолжит свое пике.

Он отметил, что не желает доллару ничего хорошего, и предложил наблюдать за шагами официального Вашингтона. При этом обратил внимание, что сами штатовские экономисты предсказывают "американцу" дальнейшее падение.

"В общем он уже на 5% за последнее время относительно некоторых валют упал. Потому что, чем закрывать хотелки Байдена, кроме как печатным станком, пока не понятно. Наверное, он все-таки потеряет в цене", – цитирует Марголина "Пятый канал".

Кроме того на состояние доллара может повлиять приход в Минфин США Джанет Йеллен, которую сегодня Сенат утвердил в должности министра финансов. Таким образом она стала первой женщиной в истории страны главой финведомства.


Ранее российские эксперты уже советовали соотечественникам не делать вложения в американских долларах и британских фунтах, а лучше закупаться нацвалютой австралийского и канадского происхождения.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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а относительно RUR на 10% вырос :))))
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