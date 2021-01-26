Власти страны не смогут выполнить свое обещание по снижению цены за газ, считает эксперт

Власти Украины говорят о ЛНР и ДНР как об "оккупационном режиме", но это выглядит нелепо для страны, где миграция стала почти национальной идеей, а при установке тарифов не берутся в расчет доходы населения. И это при том, что в республиках Донбасса тот же газ для жителей дешевле в 10 раз. На такую несуразицу киевского режима указал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Он отметил, что украинцы находятся уже 30 лет в поиске национальной идеи, а она лежит на поверхности, сегодня это – миграция и больше ничего, без альтернатив.



"Я еще долго могу говорить о том, какие территории можно считать оккупационными, если вернуться к той теме, которую мы рассматривали в отношении тарифов. Где режимы, по крайней мере, учитывают уровень доходов населения, а где просто игнорируются. Если сегодня в ЛНР, ДНР газ стоит чуть больше 1 гривны, то на Украине 10,50", – сказал экс-депутат.

По его мнению, несмотря на последние реляции руководства страны о том, что тарифы для населения за голубое топливо будут снижены на 30%, подавляющее большинство украинцев в своих платежках не обнаружат.

Также Килинкаров привел и другие цифры из жизни соборной. По его данным, за десять месяцев 2020 г. украинские гастарбайтеры инвестировали в Незалежную, т.е. завезли в страну $11 млрд, в то время как простые инвестиции западных партнеров Киева составили всего $220 млн.

Напомним, с 1 января на Украине подорожал газ. Помимо этого, власти сочли необходимым отменить льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. В разных областях страны периодически проходят протестные акции из-за повышения тарифов.

Накануне украинцы осадили госдачу президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе. Примерно 30 человек пикетировали резиденцию главы государства с требованиями ввести мораторий на повышение тарифов.

