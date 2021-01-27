Сдерживание цен плохо скажется на жизни простых россиян – эксперты

Сдерживание цен плохо скажется на жизни простых россиян – эксперты
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В продаже вновь появится много фальсифицированной продукции

Сдерживание цен на продукты приведет к тому, что граждане будут тратить столько же, но питаться хуже. Об этом предупредил экономист Максим Кривелевич.

Он напомнил, что власти разных стран раньше уже делали попытки искусственно занижать цены, но это плохо заканчивалось и для экономики, и для населения.

"Всегда они приводили либо к росту черного рынка, либо к переходу на бартер, либо к другим неприятным последствиям, таким как существенное ухудшение качества продукции или ее сознательная фальсификация", 

– рассказал эксперт в комментарии URA.RU. Ранее стало известно, что в январе в России заметно подорожали хлеб, макароны, чай и ряд других популярных продуктов. В правительстве задумались о расширении перечня продовольствия, на которое устанавливается предельная отпускная стоимость.

В декабре уже были ограничены цены на подсолнечное масло и сахар-песок. Остановить их подорожание удалось, однако эксперты считают, что эта пагубная практика сторицей отразится на россиянах. В частности, товары с полок начнут исчезать, а производители будут разоряться, предупредил финансовый аналитик Виталий Калугин.

При этом он уверен, что нынешнее подорожание – этот только начало. Настоящий скачок цен впереди, когда старые запасы будут распроданы. Россиянам из-за этого придется пересмотреть свои вкусы и перейти на более дешевые аналоги. При этом уровень среднего чека не снизится. 

Сейчас фискальная служба пытается выяснить, на какие товары и на какой процент поставщики и продавцы планируют поднять ценник в ближайшее время.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
Ответить
ничего. в войну выстояли-выжили, выживут и сейчас.
роиссяне как тараканы.
их бабы еще нарожают.
цена их жизни - ломаный грош.
Гость
Ответить
Зато отсутствие денех поможет обожраться
1
новости партнеров

Байден одной фразой ответил на вопрос о разговоре с Путиным

Американский лидер решил отделаться шуткой

Вашингтон пошел на условия Москвы по СНВ-3

Россия и США договорились продлить соглашение на пять лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей