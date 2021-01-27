В продаже вновь появится много фальсифицированной продукции

Сдерживание цен на продукты приведет к тому, что граждане будут тратить столько же, но питаться хуже. Об этом предупредил экономист Максим Кривелевич.

Он напомнил, что власти разных стран раньше уже делали попытки искусственно занижать цены, но это плохо заканчивалось и для экономики, и для населения.

"Всегда они приводили либо к росту черного рынка, либо к переходу на бартер, либо к другим неприятным последствиям, таким как существенное ухудшение качества продукции или ее сознательная фальсификация",

– рассказал эксперт в комментарии URA.RU. Ранее стало известно, что в январе в России заметно подорожали хлеб, макароны, чай и ряд других популярных продуктов. В правительстве задумались о расширении перечня продовольствия, на которое устанавливается предельная отпускная стоимость.

В декабре уже были ограничены цены на подсолнечное масло и сахар-песок. Остановить их подорожание удалось, однако эксперты считают, что эта пагубная практика сторицей отразится на россиянах. В частности, товары с полок начнут исчезать, а производители будут разоряться, предупредил финансовый аналитик Виталий Калугин.

При этом он уверен, что нынешнее подорожание – этот только начало. Настоящий скачок цен впереди, когда старые запасы будут распроданы. Россиянам из-за этого придется пересмотреть свои вкусы и перейти на более дешевые аналоги. При этом уровень среднего чека не снизится.

Сейчас фискальная служба пытается выяснить, на какие товары и на какой процент поставщики и продавцы планируют поднять ценник в ближайшее время.