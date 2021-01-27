Угольный трюк России оценили на Западе

Угольный трюк России оценили на Западе
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ставка Москвы на провал "зеленой энергетики" может оправдаться

В то время, как во всем мире заявляют об отказе от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии, Россия усиливает угольную промышленность. Стратегия развития отрасли в РФ рассчитана до 2035 года. Это уже заставило западных экспертов усомниться в реализуемости "зеленых" планов своего правительства.

Европа была одной из первых, кто объявил об отказе от каменного угля: добыча на местных шахтах сократилась, новые месторождения не разрабатывались. Но в итоге страны ЕС не смогли его заменить и просто перешли на импортный уголь. В 2019 г. Евросоюз купил за рубежом 160 млн т угля. При этом экспорт российского угля с 2010 г. удвоился, пишет немецкая Die Welt.

Расчет Москвы на провал мировой стратегии по переходу на возобновляемые источники энергии может оказаться верным. И тогда Россия станет не только основным продавцом угля с самыми большими запасами в мире, но и сможет диктовать цены, предрекает издание.

По мнению экономиста Леонида Хазанова, у угля и, в частности, российского угольного экспорта, действительно, хорошие перспективы.

"Отказаться от угля даже при очень остром желании попросту нет возможности",

– уверен эксперт. Он пояснил, что рассчитывать на ветровые генераторы и солнечные батареи можно только там, где ветры дуют с ровной силой и скоростью, а солнце светит стабильно. Таких регионов в мире немного. Что касается идеи перехода на "зеленый" водород, то тут еще сложнее: сейчас для его электролиза используется электроэнергия, полученная за счет сжигания угля, передает "Свободная пресса". Другие технологии дороги и тоже не самые экологичные. Так что в обозримом будущем мир не сможет отказаться от каменного угля.

Ранее в Польше признали неготовность отказаться от российского угля. При этом на Украине предупредили, что подготовленные к зиме запасы угля подходят к концу, поэтому в стране возможные перебои с электричеством.

Николай ВИКТОРОВ

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