Европа выступила за снижение курса евро

Европа выступила за снижение курса евро
Фото: Ralf Kunstmann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Финансовые власти ЕС заподозрили Америку в нечестной игре

Европа крайне встревожена ростом курса евро по отношению к доллару США. В Европейском Центробанке уже предупредили, что готовы применить инструменты валютного регулирования. После этого в паре к доллару евро упал, а вот по отношению к рублю – заметно вырос.

Накануне в ЕЦБ поделились интересным наблюдением: несмотря на падение экономики в еврозоне и нулевые ставки, курс евро почему-то растет по отношению к доллару США, хотя там экономические показатели лучше. В ЕЦБ предупредили: они изучат эту странную ситуацию, а пока могут применить инструменты по искусственному сдерживанию рыночного курса европейской валюты.

"Если это повышение курса будет угрожать целевому показателю инфляции, будут приняты необходимы меры", - передает "Блумберг" слова члена совета управляющих ЕЦБ Клааса Кнота.

Как пояснил ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов, сейчас пара евро-доллар держится на уровне 1.21 – это выше комфортного уровня для экспортно-ориентированной европейской экономики, 

"В условиях пандемии и локдаунов в Еврозоне это не может не тревожить ЕЦБ. Так как все способы поддержки экономики сейчас задействованы, осталось только запустить курсовое регулирование",

передает мнение аналитика "Прайм".

Ранее эксперты сделали вывод, что США планируют помочь своей экономики, понизив курс доллара. Это вывело американскую валюту и перечня выгодных для инвестиций активов в обозримой перспективе.

Тем не менее, по отношению к рублю доллар и евро растут. Днем 27 января на Московской бирже доллар подорожал на 60 коп. до 75,67 руб., евро прибавил 30 коп. – до 91,69 рубля.

Николай ВИКТОРОВ

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