Финансовые власти ЕС заподозрили Америку в нечестной игре

Европа крайне встревожена ростом курса евро по отношению к доллару США. В Европейском Центробанке уже предупредили, что готовы применить инструменты валютного регулирования. После этого в паре к доллару евро упал, а вот по отношению к рублю – заметно вырос.

Накануне в ЕЦБ поделились интересным наблюдением: несмотря на падение экономики в еврозоне и нулевые ставки, курс евро почему-то растет по отношению к доллару США, хотя там экономические показатели лучше. В ЕЦБ предупредили: они изучат эту странную ситуацию, а пока могут применить инструменты по искусственному сдерживанию рыночного курса европейской валюты.

"Если это повышение курса будет угрожать целевому показателю инфляции, будут приняты необходимы меры", - передает "Блумберг" слова члена совета управляющих ЕЦБ Клааса Кнота.

Как пояснил ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов, сейчас пара евро-доллар держится на уровне 1.21 – это выше комфортного уровня для экспортно-ориентированной европейской экономики,

"В условиях пандемии и локдаунов в Еврозоне это не может не тревожить ЕЦБ. Так как все способы поддержки экономики сейчас задействованы, осталось только запустить курсовое регулирование",

– передает мнение аналитика "Прайм".

Ранее эксперты сделали вывод, что США планируют помочь своей экономики, понизив курс доллара. Это вывело американскую валюту и перечня выгодных для инвестиций активов в обозримой перспективе.

Тем не менее, по отношению к рублю доллар и евро растут. Днем 27 января на Московской бирже доллар подорожал на 60 коп. до 75,67 руб., евро прибавил 30 коп. – до 91,69 рубля.