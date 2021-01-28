Курс доллара побил отметку в 76 рублей

Российская валюта стремительно падает

Американский доллар поднялся до отметки в 76,07 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на 28 января.

По информации Мосбиржи, евро достиг отметки в 92 рубля.

Как отмечает РИА Новости, курс американской валюты впервые достиг указанного значения с 1 декабря 2020 года.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Путин послал Байдену тайный сигнал

Россия не оставит без внимания жесткие действия в свой адрес со стороны США

Пушков осадил генсека НАТО за слова об "агрессии России"

Сенатор предрек западному альянсу скорый распад

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей