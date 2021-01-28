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Американский доллар поднялся до отметки в 76,07 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на 28 января.
По информации Мосбиржи, евро достиг отметки в 92 рубля.
Как отмечает РИА Новости, курс американской валюты впервые достиг указанного значения с 1 декабря 2020 года.
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