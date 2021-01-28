Белоруссия оплатит месть Прибалтике из российского бюджета

Белоруссия оплатит месть Прибалтике из российского бюджета
Фото:Bernd Wüstneck/dpa/www.globallookpress.com
Минск рассчитывает на скидку по транзитным тарифам

Белоруссия перенаправит транзит своих нефтепродуктов из Прибалтики в Россию уже в 2021 году. Такой маршрут экономически не выгоден Минску, зато отвечает политическим интересам. А решить проблему потери прибыли способна Москва.

О том, что Белоруссия откажется возить свои товары через Литву, президент Александр Лукашенко заявил после того, как Вильнюс поддержал белорусские протесты на фоне выборов в августе 2020 года. И вот накануне стало известно, что Москва и Минск готовят межправительственное соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты.

Судя по всему, пока Минск готов лишить Прибалтику только половины своего транзита. Но и тут будет торговаться. Дело в том, что возить нефтепродукты с белорусских НПЗ до Усть-Луги и Санкт-Петербурга придется по железной дороге. РЖД с 2016 г. уже предоставляет Минску 50% скидку, но все равно транзит через РФ обходится дороже, чем дорога в Клайпеду, Вентспилс и Ригу.

Впрочем, эксперты отмечают, что вопрос о перенаправлении грузовых потоков из Белоруссии является политическим, поэтому тарифы будут обговариваться отдельно, с учетом выгоды как Москвы, так и Минска.

"Думаю, стороны смогут легко договориться, в том числе о предоставлении скидок",

приводит "Коммерсант" комментарий Сергея Гарамита из Райффайзенбанка. По его мнению, Россия тоже заинтересована в получении дополнительный загрузки своих портовых мощностей на Северо-Западе. А повысить привлекательность перевалки через РФ для белорусов можно, слегка "подправив" железнодорожные тарифы.

О том, почему Минск прежде категорически отказывался возить товары через РФ, ранее рассказал эксперт.

Николай ВИКТОРОВ

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М
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либо на утро работают не профи либо нарочно пишут не правду,на финобзоре ясно написано что москва нагнула по этому поводу пьяного тракториста - Принудительный транзит: Россия ставит жёсткие условия для белорусских нефтепродуктов
алле,гараж,ВИКТОРОВ ты чьих будешь,холоп
Гость
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Главный бульбамет, а пошел как ты на хъй, прейзик драный, совсем охъели колхозники вонючие. Свои проблемы сами решайте, дебилы. За свой счет.
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