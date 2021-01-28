Подоходный налог в России предложили увеличить до 50%

Подоходный налог в России предложили увеличить до 50%
Фото: Allexander Makarov/Russian Look/www.globallookpress.com
На удовлетворение всех нужд страны нужно очень много денег

Резкое повышение подоходного налога позволит стабилизировать экономическую обстановку в стране и подстегнуть ее развитие. Увеличенный налог нужно брать со сверхдоходов, уверена политический деятель и экономист Оксана Дмитриева.

Эксперт отметила, что большие налоги зачастую демотивируют предпринимателей. Однако стране нужны деньги на развитие, и бизнесменам с тугими кошельками следует раскошелиться.

По мнению Дмитриевой, недавнее введение прогрессивного налога в размере 15% – это смешно. Экономист убеждена, что с доходов более 50 миллионов рублей нужно отчислять не менее 50% в казну.

Такие вливания в экономику позволят в значительной мере улучшить ситуацию в стране, передает слова специалиста РИА ФАН.

К слову, недавно россиянам подсказали, как можно сэкономить и накопить деньги. Наполнять кубышку можно, не выходя за рамки своего бюджета.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Я думаю - если повысят хотя бы до 20% - все крупные ЗП опять уйдут в тень.
И это правильно - что уйдут.
В Европе большие налоги - но они понятно куда тратятся. У нас же - воруют 70%. Дворцы там всякие и прочие космические авантюры Рогозина
Гы
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Неужели они начали делать вид, что начали умнеть?
Кстати, пусть не забудут, что до 2 МРОТ налоги не должны применяться.
Гость
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В Эстонии 55% . 25 лет назад поныли, поныли и потом успакоились. И еще у нас ступенчатый подаходный налог 24% до 1250 евро(нетто) потом те кто больше зарабатывает с тех дерут еще больше. Продавцы в магазинах получают 500-650 евро. При том что в зимнее время за квартиру 3 <цензура> комнатную если 1 проживаешь то платишь за нее 220-300 евро+ електричество ( я плачу 80-110 евро). Если ты сварщик (как я) то можно заработать от 800-1600 евро нетто. PS Хохл..м столько платить не будут. Если только по 12 часов ежедневно будут пахать. Может и перепадет
Гость
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А вот это правильно, чем богаче тем больше налог. Так весь кап. мир живет. Вот еще-бы уменьшили налоги с малообеспеченных и было-бы совсем хорошо.
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