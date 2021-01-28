Подоходный налог в России предложили увеличить до 50%

Курс рубля
- Доллар подорожает до 80 рублей через 2 недели – прогноз
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
Резкое повышение подоходного
налога позволит стабилизировать экономическую обстановку в стране и подстегнуть
ее развитие. Увеличенный налог нужно брать со сверхдоходов, уверена
политический деятель и экономист Оксана Дмитриева.
Эксперт отметила, что большие налоги зачастую демотивируют предпринимателей. Однако стране нужны деньги на развитие, и бизнесменам с тугими кошельками следует раскошелиться.
По мнению Дмитриевой, недавнее введение прогрессивного налога в размере 15% – это смешно. Экономист убеждена, что с доходов более 50 миллионов рублей нужно отчислять не менее 50% в казну.
Такие вливания в экономику позволят в значительной мере улучшить ситуацию в стране, передает слова специалиста РИА ФАН.
К слову, недавно россиянам подсказали, как можно сэкономить и накопить деньги. Наполнять кубышку можно, не выходя за рамки своего бюджета.
Россия не оставит без внимания жесткие действия в свой адрес со стороны США
Руководство альянса хочет добиться увеличения финансирования от новой администрации США