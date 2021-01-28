Подоходный налог в России предложили увеличить до 50%

На удовлетворение всех нужд страны нужно очень много денег

Резкое повышение подоходного налога позволит стабилизировать экономическую обстановку в стране и подстегнуть ее развитие. Увеличенный налог нужно брать со сверхдоходов, уверена политический деятель и экономист Оксана Дмитриева.



Эксперт отметила, что большие налоги зачастую демотивируют предпринимателей. Однако стране нужны деньги на развитие, и бизнесменам с тугими кошельками следует раскошелиться.

По мнению Дмитриевой, недавнее введение прогрессивного налога в размере 15% – это смешно. Экономист убеждена, что с доходов более 50 миллионов рублей нужно отчислять не менее 50% в казну.

Такие вливания в экономику позволят в значительной мере улучшить ситуацию в стране, передает слова специалиста РИА ФАН.

К слову, недавно россиянам подсказали, как можно сэкономить и накопить деньги. Наполнять кубышку можно, не выходя за рамки своего бюджета.