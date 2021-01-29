Курс рубля поднимется в феврале – прогноз

Курс рубля поднимется в феврале – прогноз
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российская валюта получила шанс в конце зимы отыграть потери января

Прогноз на февраль для курса рубля более оптимистичен по сравнению с началом 2021 года.

По оценке замруководителя ИАЦ "Альпари" Натальи Мильчаковой, санкционные риски хоть и продолжают давить на рубль, но новых ограничений России со стороны США пока не ожидается. По крайней мере, пока администрация Джо Байдена занята продлением договора СНВ-3, тема антироссийских санкций в Вашингтоне будет отложена. Это положительно повлияет на курс рубля.

Второй позитивный фактор – увеличение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Тут важно, что производство с 1 февраля наращивают только РФ и Казахстан, поэтому общий объем поступлений на рынок не сильно вырастет и не снизит цены. Тогда как для внутреннего промышленного производства и показателей ВВП это – толчок вверх, при котором рубль сможет укрепиться.

Ожидается в феврале и окончательное подведение экономических итогов за прошлый год. Если для РФ они окажутся лучше прогнозов, то дадут кратковременное повышение курса рубля.

В целом в феврале доллар будет держаться в диапазоне 72-78 рублей, евро – 88-95 рублей, приводит "Российская газета" мнение аналитика.

При этом пока рубль продолжает дешеветь. Утром в пятницу, 29 января, на Московской бирже курс евро достиг 92,3 рубля, а курс доллара составил 76,25 руб., что на 30 коп. выше с момента открытия торгов.

Ранее аналитик подсказал, как правильно выбрать время для покупки долларов. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Как Наебулина скажет, так и будет. Это феодализм
1
новости партнеров

В Дании раскрыли значимое достижение России при Путине

Нашей стране вновь удалось стать военной сверхдержавой

"Сшибание бабла": Сатановский объяснил задумку НАТО с угрозой России

Руководство альянса хочет добиться увеличения финансирования от новой администрации США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей