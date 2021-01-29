Российская валюта получила шанс в конце зимы отыграть потери января

Прогноз на февраль для курса рубля более оптимистичен по сравнению с началом 2021 года.

По оценке замруководителя ИАЦ "Альпари" Натальи Мильчаковой, санкционные риски хоть и продолжают давить на рубль, но новых ограничений России со стороны США пока не ожидается. По крайней мере, пока администрация Джо Байдена занята продлением договора СНВ-3, тема антироссийских санкций в Вашингтоне будет отложена. Это положительно повлияет на курс рубля.

Второй позитивный фактор – увеличение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Тут важно, что производство с 1 февраля наращивают только РФ и Казахстан, поэтому общий объем поступлений на рынок не сильно вырастет и не снизит цены. Тогда как для внутреннего промышленного производства и показателей ВВП это – толчок вверх, при котором рубль сможет укрепиться.

Ожидается в феврале и окончательное подведение экономических итогов за прошлый год. Если для РФ они окажутся лучше прогнозов, то дадут кратковременное повышение курса рубля.

В целом в феврале доллар будет держаться в диапазоне 72-78 рублей, евро – 88-95 рублей, приводит "Российская газета" мнение аналитика.

При этом пока рубль продолжает дешеветь. Утром в пятницу, 29 января, на Московской бирже курс евро достиг 92,3 рубля, а курс доллара составил 76,25 руб., что на 30 коп. выше с момента открытия торгов.

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