Финляндия ищет способы отказаться от импорта из РФ

Хельсинки сможет после 2035 г. обойтись без российской электроэнергии. Такой вариант предусмотрен в двух из четырех сценариев развития финского энергорынка, разработанных местным оператором электросетей Fingrid. Еще один сценарий предполагает отказ от услуг Росатома по строительству АЭС в Финляндии.

Хельсинки взял курс на ускоренное развитие "зеленой энергетики" и рассчитывает к 2035 г. существенно увеличить количество ветряных и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС). Дальнейшая энергетическая стратегия страны будет напрямую зависеть от успеха этой задумки.

В идеале мощность ВЭС и СЭС будет такова, что Хельсинки не только полностью откажется от импорта электроэнергии, но и будет сам продавать излишки за рубеж. Понятно, что в этих двух случаях контракт на поставки из РФ Финляндии будет не нужен. То есть Москва теряет рынок сбыта электроэнергии, на который приходится треть ее экспорта. По оценке "Интер РАО", в 2019 г. Финляндия купила 7 млрд кВт•ч на 22 млрд рублей.

Третий сценарий предполагает продление срока эксплуатации имеющихся в Финляндии АЭС до конца 2030х годов. Строительство АЭС "Ханхикиви-1" силами Росатома при этом откладывается до данного срока. В четвертом сценарии говорится вообще об отказе от строительства новых АЭС.

Впрочем, в РФ не видят повода для беспокойства. Так, в Росатоме утверждают, что проект АЭС "Ханхикиви-1" продвигается по графику, согласованному с финским заказчиком, передает "Коммерсант". Ввод АЭС запланирован на 2028 год.

Ранее на Украине в очередной раз выступили за полный запрет экспорта электроэнергии из РФ. При этом из-за дефицита угля украинцам грозит отключение электричества. Пока их спасают поставки из Белоруссии, которые также могут оказаться под запретом.