Европейская валюта имеет лучшие перспективы по сравнению с долларом

Россияне со времен перестройки привыкли держать сбережения в долларах, считая его самой надежной мировой валютой. Однако это не так, сегодня на валютном рынке есть более привлекательная альтернатива, указывают эксперты.

Важно понимать, что доллар США – это денежная единица одной конкретной страны, которая, как и все, не застрахована от проблем. На это указал финансовый эксперт Ян Марчинский.

Он напомнил, что США имеют гигантский госдолг: в 2021 г. он достиг небывалой отметки в 27,8 трлн долларов. Этому способствует финансовая политика американских властей. Между тем другая популярная мировая валюта – евро – не зависит от решений одной страны.

"Эта денежная единица является инструментом расчетов для 350 млн человек, а курс ее не зависит от положения дел в каком-либо одном государстве",

– приводит мнение финансиста РИА ФАН. Он отметил, что сейчас европейские страны разрабатывают единую программу восстановления экономики после коронавирусного кризиса. Это "внушает оптимизм" относительно евро, пояснил Марчинский.

Ранее о том, что вложения в евро в 2021 г. будут выгоднее, чем в доллар, сообщилуправляющий директор НРА Сергей Гришунин.