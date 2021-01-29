Выльется в копеечку: в бундестаге осудили остановку "Северного потока - 2"

Выльется в копеечку: в бундестаге осудили остановку "Северного потока - 2"
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Такие действия нарушают положения договора

Запрет на реализацию российского проекта "Северный поток – 2" приведет к тому, что Берлин будет вынужден платить большие компенсации. На это обратил внимание политический специалист фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов немецкого парламента. По мнению Родериха Кизеветтера, блокировка проекта обернется для Германии серьезными финансовыми потерями.

Приостановка строительства российского газопровода в момент, когда большая часть инфраструктуры уже создана – политически неверный шаг, который серьезно аукнется немецким властям.

Такое решение является грубым нарушением официальных договоренностей, которое повлечет штрафы для немецкой стороны. Своим мнением эксперт поделился в беседе с изданием Deutsche Welle.

К слову, недавно стало известно, что Германия все же придумала уловку для полного запуска "Северного потока-2". Берлин ищет пути обхода американских санкций и газовой директивы Евросоюза.

Ольга ФЕДОРОВА

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