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Запрет на реализацию российского
проекта "Северный поток – 2" приведет к тому, что Берлин будет вынужден платить
большие компенсации. На это обратил внимание политический специалист фракции
Христианско-демократического и Христианско-социального союзов немецкого
парламента. По мнению Родериха Кизеветтера,
блокировка проекта обернется для Германии серьезными финансовыми потерями.
Приостановка строительства российского газопровода в момент, когда большая часть инфраструктуры уже создана – политически неверный шаг, который серьезно аукнется немецким властям.
Такое решение является грубым нарушением официальных договоренностей, которое повлечет штрафы для немецкой стороны. Своим мнением эксперт поделился в беседе с изданием Deutsche Welle.
К слову, недавно стало известно, что Германия все же придумала уловку для полного запуска "Северного потока-2". Берлин ищет пути обхода американских санкций и газовой директивы Евросоюза.
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