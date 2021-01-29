Суоми обязано в будущем использовать генерацию возобновляемых источников энергии

Возможный отказ Финляндии от импорта электроэнергии из РФ к 2035 году за счет наращивания объемов отечественной "зеленой" генерации связано с правилами Евросоюза. Такую точку зрения высказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

По его словам, можно понять стремление Хельсинки развивать возобновляемые источники энергии, поскольку этого требует законодательство ЕС, поэтому страна следует программе по переходу к нулевым выбросам к 2050 году.



"Но такие масштабные планы могут столкнуться с рядом проблем - постройка ветровых и солнечных электростанций требует большого объема различных ресурсов (часть которых недостаточна для реализации программ в глобальном масштабе)", – цитирует агентство "Прайм" эксперта.

Он отметил, по ходу расширения европейскими странами генерации за счет ВИЭ она будет стоить все дороже, т.к. может образоваться дефицит необходимого сырья и взлетят цены на металлы.

"В результате такие планы могут быть реализованы далеко не в полном объеме, причем может оказаться так, что электроэнергия из России намного дешевле, чем генерация на основе ВИЭ", – предположил Сигал.

Он считает, что в ближайшие 15 лет вообще многое может измениться.

Ранее сегодня стало известно, что финские власти сочинили четыре сценария развития отечественного энергорынка, в двух из которых Хельсинки предусматривает отказ после 2035 г. от закупок "лампочки Ильича" из России. Сейчас Суоми являютсякрупнейшим покупателем российской электроэнергии.

