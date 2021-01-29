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Возможный отказ Финляндии от импорта электроэнергии из РФ к 2035 году за счет наращивания объемов отечественной "зеленой" генерации связано с правилами Евросоюза. Такую точку зрения высказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.
По его словам, можно понять стремление Хельсинки развивать возобновляемые источники энергии, поскольку этого требует законодательство ЕС, поэтому страна следует программе
по переходу к нулевым выбросам к 2050
году.
"Но такие масштабные планы могут столкнуться с рядом проблем - постройка ветровых и солнечных электростанций требует большого объема различных ресурсов (часть которых недостаточна для реализации программ в глобальном масштабе)", – цитирует агентство "Прайм" эксперта.
Он отметил, по ходу расширения европейскими странами генерации за счет ВИЭ она будет стоить все дороже, т.к. может образоваться дефицит необходимого сырья и взлетят цены на металлы.
"В результате такие планы могут быть реализованы далеко не в полном объеме, причем может оказаться так, что электроэнергия из России намного дешевле, чем генерация на основе ВИЭ", – предположил Сигал.
Он считает, что в ближайшие 15 лет вообще многое может измениться.
Ранее сегодня стало известно, что финские власти сочинили четыре сценария развития отечественного энергорынка, в двух из которых Хельсинки предусматривает
отказ после 2035 г. от закупок "лампочки Ильича" из России. Сейчас Суоми являютсякрупнейшим покупателем российской электроэнергии.
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