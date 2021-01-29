Прошлый год серьезно ударил по благосостоянию граждан

Некоторые представители экспертного сообщества полагают, что реальные доходы жителей России покажут рост уже в этом году. Такого мнения придерживается известный экономист Дмитрий Белоусов.



Специалист в сфере экономики отметил, что в 2020 году наблюдались серьезные проблемы с реальной заработной платой и пенсионными выплатами. Такая не радужная картина сложилась из-за массовой потери трудоустройства, отмены доплат и прочих волнений на рынке. В итоге доходы россиян существенно упали.

Однако черная полоса всегда сменяется белой, и в нынешнем году активность на рынке труда заметно возросла. По мнению эксперта, на этом фоне начнется рост реальных зарплат жителей нашей страны. Белоусов в беседе с изданием News.ru заявил, что дает позитивный прогноз на текущий год.

Кстати, недавно "Утро.ру" рассказывало, кого коснется повышение зарплат с 1 февраля. С начала следующего месяца работодатели обязаны провести индексацию.