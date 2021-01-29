Россия поставила антирекорд по экспорту нефти

Россия поставила антирекорд по экспорту нефти
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отечественные производители надеются на увеличение объемов прокачки сырья с 1 февраля

Сделка ОПЕК+ и эпидемия коронавируса привели к тому, что экспорт российской нефти рухнул до минимальной отметки за последние 16 лет. Об этом сообщает издание "Лента.ру" со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus.

Отмечается, что поставки сырья снизились на 540 тыс баррелей в сутки по сравнению с 2019 г. и составили 3,89 млн баррелей. Это минимум с 2004-го. В тот год поставки были на уровне 3,76 млн баррелей.

Ожидаемое ослабление ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ в 2021 г. позволит увеличить прокачку черного золота на отечественных НПЗ, прогнозируют в агентстве.

Ранее в пятницу, 29 января, мы писали, что Россия согласно договоренностям с ОПЕК+ будет наращивать добычу нефти уже с 1 февраля.

Напомним, 13 января стало известно, что в прошлом году транзит российского газа через украинскую территорию рухнул на 38% и достиг минимума со времен СССР.  Как сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, в 2020-ом "Газпром"прокачал своим европейским потребителям по советским трубам 55,8 млрд куб голубого топлива.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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