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Главная опасность хранения денег "под матрасом" заключается в том, что такие сбережения будут обесцениваться с каждым годом. Об этом предупредил управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. Ежегодные потери могут достигать 1,5-2% ежегодно.
Сейчас, по подсчетам Банка России, на руках у россиян находится около 12 триллионов рублей. За прошлый год сумма банкнот и монет, находящихся в обращении, рекордно подскочила – на 26%, составив 13,4 триллиона рублей. Подобная тенденция наблюдалась во многих странах за минувший 2020 год.
"Выделяют два основных риска хранения денежных средств дома: физическая утрата и обесценение. Если с утратой всё понятно, то их финансовое обесценение не так сильно ощущается", – приводит слова эксперта РИА "Новости".
Русецкий объясняет, что если наличность выведена из оборота, то она не генерирует никакого дохода. Если инфляция в стране низкая, то эффект от "потери" средств не так ощутим, однако в другой ситуации граждане могут столкнуться с неприятными последствиями подобных накоплений. Отрицательная доходность коснется также и валютных сбережений.
Эксперт утверждает, что для того, чтобы обыграть уровень российской инфляции, достаточно вложиться в государственные облигации, которые торгуются с доходностью 4,5-5,5% в зависимости от сроков погашения.
В долларах и евро безрисковые облигации, по его подсчетам, имеют доходность в 0,2-1%, поэтому не могут обогнать инфляцию.
Также специалисты объяснили, почему, в случае хранения накоплений в валюте, следует делать выбор в пользу евро.
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