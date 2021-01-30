Опасность подобных накоплений прояснил эксперт

Главная опасность хранения денег "под матрасом" заключается в том, что такие сбережения будут обесцениваться с каждым годом. Об этом предупредил управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. Ежегодные потери могут достигать 1,5-2% ежегодно.

Сейчас, по подсчетам Банка России, на руках у россиян находится около 12 триллионов рублей. За прошлый год сумма банкнот и монет, находящихся в обращении, рекордно подскочила – на 26%, составив 13,4 триллиона рублей. Подобная тенденция наблюдалась во многих странах за минувший 2020 год.

"Выделяют два основных риска хранения денежных средств дома: физическая утрата и обесценение. Если с утратой всё понятно, то их финансовое обесценение не так сильно ощущается", – приводит слова эксперта РИА "Новости".

Русецкий объясняет, что если наличность выведена из оборота, то она не генерирует никакого дохода. Если инфляция в стране низкая, то эффект от "потери" средств не так ощутим, однако в другой ситуации граждане могут столкнуться с неприятными последствиями подобных накоплений. Отрицательная доходность коснется также и валютных сбережений.

Эксперт утверждает, что для того, чтобы обыграть уровень российской инфляции, достаточно вложиться в государственные облигации, которые торгуются с доходностью 4,5-5,5% в зависимости от сроков погашения.

В долларах и евро безрисковые облигации, по его подсчетам, имеют доходность в 0,2-1%, поэтому не могут обогнать инфляцию.

Также специалисты объяснили, почему, в случае хранения накоплений в валюте, следует делать выбор в пользу евро.