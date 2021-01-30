После визита в Вашингтон, украинцы выдали "тайну" переговоров

Советник главы управления "Нефтогаза Украины" Елена Зеркаль заявила, что после прихода к власти администрации Байдена интерес к событиям на Украине со стороны США в разы вырос. Однако в этом есть и "не очень хорошие новости" для России, указала она.

После делового визита в Вашингтон Зеркаль сообщила, что очень возросший интерес к Незалежной был крайне ощутим.

"Новая администрация уже держит руку на пульсе и такое впечатление, что в Вашингтоне намерены существенно укрепить "контроль пульса", – приводит ее слова УНН.

Зеркаль полагает, что у нынешней власти США интерес к теме "Северного потока – 2" в разы выше, чем у администрации Трампа. К тому же, Штаты имеют достаточно инструментов и желания для того, чтобы полностью остановить российский газопровод.

"Имеющийся арсенал – это только верхушка айсберга проблем с завершением газового троянского коня РФ для Евросоюза. Новости, совсем нехорошие для россиян, чувствуем, не замедлят", – указала она.

Сейчас строительство "Северного потока – 2" продолжается в экономической зоне Дании. Некоторые эксперты полагают, что Байдену может быть выгоден российский проект, из-за чего он не станет противостоять работам.