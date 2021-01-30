В "Нефтогазе Украины" пообщали России "не очень хорошие новости"

В "Нефтогазе Украины" пообщали России "не очень хорошие новости"
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
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После визита в Вашингтон, украинцы выдали "тайну" переговоров

Советник главы управления "Нефтогаза Украины" Елена Зеркаль заявила, что после прихода к власти администрации Байдена интерес к событиям на Украине со стороны США в разы вырос. Однако в этом есть и "не очень хорошие новости" для России, указала она. 

После делового визита в Вашингтон Зеркаль сообщила, что очень возросший интерес к Незалежной был крайне ощутим. 

"Новая администрация уже держит руку на пульсе и такое впечатление, что в Вашингтоне намерены существенно укрепить "контроль пульса", – приводит ее слова УНН. 

Зеркаль полагает, что у нынешней власти США интерес к теме "Северного потока – 2" в разы выше, чем у администрации Трампа. К тому же, Штаты имеют достаточно инструментов и желания для того, чтобы полностью остановить российский газопровод. 

"Имеющийся арсенал – это только верхушка айсберга проблем с завершением газового троянского коня РФ для Евросоюза. Новости, совсем нехорошие для россиян, чувствуем, не замедлят", – указала она. 

Сейчас строительство "Северного потока – 2" продолжается в экономической зоне Дании. Некоторые эксперты полагают, что Байдену может быть выгоден российский проект, из-за чего он не станет противостоять работам. 

Роман ИГНАТОВ

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Гость
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Да нет свинорылые газовая халява хотите или нет приходит к концу. Привыкли бабло за так получать а больше не будет - обнаглели.
Гость
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В очередной раз, очередная дура "помахала палкой", и в кусты, хохляцка натура че тут, надо смириться и иногда кость бросать подобным шавкам, чтобы тявкали. типа, о, гавкает, значит не здохла еще, мы же добрые
Гость
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Это уже 100000500-й раз, затем последует "остаточно прощевай", потом "дайте грошей". Как магнитофон, который год одно и то же. Птица попугай уже просто с ума сошел бы от такого количества повторений, но это потому что у него мозг больше по объему и работает лучше, чем у рагуля.
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