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Советник главы управления "Нефтогаза Украины" Елена Зеркаль заявила, что после прихода к власти администрации Байдена интерес к событиям на Украине со стороны США в разы вырос. Однако в этом есть и "не очень хорошие новости" для России, указала она.
После делового визита в Вашингтон Зеркаль сообщила, что очень возросший интерес к Незалежной был крайне ощутим.
"Новая администрация уже держит руку на пульсе и такое впечатление, что в Вашингтоне намерены существенно укрепить "контроль пульса", – приводит ее слова УНН.
Зеркаль полагает, что у нынешней власти США интерес к теме "Северного потока – 2" в разы выше, чем у администрации Трампа. К тому же, Штаты имеют достаточно инструментов и желания для того, чтобы полностью остановить российский газопровод.
"Имеющийся арсенал – это только верхушка айсберга проблем с завершением газового троянского коня РФ для Евросоюза. Новости, совсем нехорошие для россиян, чувствуем, не замедлят", – указала она.
Сейчас строительство "Северного потока – 2" продолжается в экономической зоне Дании. Некоторые эксперты полагают, что Байдену может быть выгоден российский проект, из-за чего он не станет противостоять работам.
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