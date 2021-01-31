Курс рубля
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улучшение отношений. Санкционное давление на Россию продолжается. Как смена
власти в Штатах повлияет на курс рубля? Прогноз "Утро.ру" дал финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин.
На передний план санкционных рисков, могут выйти риски, связанные с политической ситуацией внутри страны. Подливают масла в огонь ситуация с блогером Алексеем Навальным и незаконные акции в его поддержку. Пока сложно предсказать, как будет развиваться ситуация. Однако, если она выйдет из-под контроля правительства России, это чревато усилием санкций. При этом ожидать серьёзных экономических рестрикций не стоит. Они в этом случае будут носить точечный характер. Кроме того, даже если предположить такое развитие событий, экономика России может хорошо справиться. Несмотря на систематические санкции с 2014 года со стороны США и постоянное международное давление в отношении России, она остается на плаву.
В то же время, на курс рубля воздействуют не сами санкции, а ожидание инвесторов. Любые, даже незначительные негативные события вокруг России воспринимаются биржевыми игроками как увеличение рисков. В этой связи биржевые игроки традиционно покупают доллары, скидывая рубли, что провело в долгосрочному падающему тренду в рубле. Сломать этот долгосрочный тренд будет достаточно проблематично. Более того, сама политическая ситуация и экономические риски, как таковые, постепенно сходят на нет. Однако, это не проводит к улучшению валютной ситуации и изменению нисходящего трендового движения. Причина только в неверии в национальную валюту.
В этой связи, при появлении хороших позитивных событий, вполне вероятно, что мы сможем увидеть очень быстро и резкое укрепление рубля. В связи с тем, что его неоцененность крайне высока. Вопрос только в том, где этот позитив может появиться. Несмотря на растущие цены на нефть, налоговый период – это не приводит к укреплению рубля. В случае же, если нефть уходит в коррекцию, рубль реагирует своим стремительным падением. Опять же, всё это указывает на отсутствие спроса на рубль, на внутреннем рынке, внешние рынки капитала России пока частично закрыты из-за санкций. Если предположить, что РФ полностью закроют внешние рынки капитала из-за санкционного давления – конечно, это приведёт к катастрофе в рубле и способно погубить национальную валюту. В целом, данный сценарий предполагает очень жёсткое санкционное давление, вряд ли мы его сможем увидеть.
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