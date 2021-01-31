Эксперт назвал худший сценарий, по которому российская валюта может быть уничтожена

Новый президент США Джо Байден, судя по всему, не настроен на улучшение отношений. Санкционное давление на Россию продолжается. Как смена власти в Штатах повлияет на курс рубля? Прогноз "Утро.ру" дал финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин.



На передний план санкционных рисков, могут выйти риски, связанные с политической ситуацией внутри страны. Подливают масла в огонь ситуация с блогером Алексеем Навальным и незаконные акции в его поддержку. Пока сложно предсказать, как будет развиваться ситуация. Однако, если она выйдет из-под контроля правительства России, это чревато усилием санкций. При этом ожидать серьёзных экономических рестрикций не стоит. Они в этом случае будут носить точечный характер. Кроме того, даже если предположить такое развитие событий, экономика России может хорошо справиться. Несмотря на систематические санкции с 2014 года со стороны США и постоянное международное давление в отношении России, она остается на плаву.

В то же время, на курс рубля воздействуют не сами санкции, а ожидание инвесторов. Любые, даже незначительные негативные события вокруг России воспринимаются биржевыми игроками как увеличение рисков. В этой связи биржевые игроки традиционно покупают доллары, скидывая рубли, что провело в долгосрочному падающему тренду в рубле. Сломать этот долгосрочный тренд будет достаточно проблематично. Более того, сама политическая ситуация и экономические риски, как таковые, постепенно сходят на нет. Однако, это не проводит к улучшению валютной ситуации и изменению нисходящего трендового движения. Причина только в неверии в национальную валюту.

В этой связи, при появлении хороших позитивных событий, вполне вероятно, что мы сможем увидеть очень быстро и резкое укрепление рубля. В связи с тем, что его неоцененность крайне высока. Вопрос только в том, где этот позитив может появиться. Несмотря на растущие цены на нефть, налоговый период – это не приводит к укреплению рубля. В случае же, если нефть уходит в коррекцию, рубль реагирует своим стремительным падением. Опять же, всё это указывает на отсутствие спроса на рубль, на внутреннем рынке, внешние рынки капитала России пока частично закрыты из-за санкций. Если предположить, что РФ полностью закроют внешние рынки капитала из-за санкционного давления – конечно, это приведёт к катастрофе в рубле и способно погубить национальную валюту. В целом, данный сценарий предполагает очень жёсткое санкционное давление, вряд ли мы его сможем увидеть.

Ранее президент России Владимир Путин впервые созвонился с американским коллегой Джо Байденом. Подробности – в нашем материале.