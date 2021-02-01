Санкционная политика Штатов может обернуться против них

Основным оружием американцев против неугодных стран стали экономические рестрикции. Однако попытка наказать всех долларом в итоге может ударить по самой американской валюте. К такому выводу пришли исследователи, работающие при конгрессе США.



Эксперты отметили, что государства, по которым Вашингтон бьет санкциями, без дела не сидят и стараются обезопасить себя от долларового кнута. Они активно привлекают другие валюты для расчетов с партнерами и пытаются уменьшить зависимость от "зеленых".

Удар по гегемонии доллара на мировом рынке весьма негативно скажется на позиции Соединенных Штатов, отмечают эксперты. В частности, расходы Вашингтона по займам могут серьезно увеличиться.

Помимо этого, попавшие под опалу американцев страны вводят ответные санкции. Например, запрет Москвы на ввоз сельхозпродукции негативно отразился на американских производителях яблок и груш, передает RT.

К слову, недавно Европа выступила за снижение курса евро. По мнению европейских экспертов, на валютном рынке складывается странная ситуация.