Доллар и евро дешевеют

У рубля появились шансы не только укрепиться, но и начать рост

В понедельник, 1 февраля доллар и евро стали падать в цене. Об этом свидетельствуют данные Московской межбанковской биржи

К 10:00 за "зеленый" давали 75,6 руб., что на 8 коп. меньше, чем в момент закрытия торгов на прошлой неделе. А уже через час "американец" стоил 75,5 рубля.

На столько же снизился и курс валюты Старого Света. Вначале он составлял 91,71 руб., позже упал до 91,55 рубля.

Между тем Центробанк России установил курс валют на сегодня. Для доллара это 76,25 руб., для евро – около 92,30, констатирует "Свободная пресса".

Полина ДОРОЖКИНА

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